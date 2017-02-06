В Госдуме предложили отменить уголовное наказание за нарушения на митингах

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snob.ru
понедельник, 6 февраля 2017 г. 11:15
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, в котором предложили отказаться от уголовного преследования за систематические нарушения на митингах, сообщает ТАСС в понедельник, 6 февраля.
Russia's Duma
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Депутаты предлагают исключить из Уголовного кодекса статью 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

Авторы законопроекта считают, что формулировка статьи УК РФ о неоднократных нарушениях на митингах предусматривает уголовную ответственность за преступление, за которое человек уже понес административное наказание. В то же время 50-я статья Конституции России запрещает повторно судить за одно и то же преступление.

Депутаты ЛДПР подчеркнули, что, когда в Уголовный кодекс добавили эту статью, в Госдуме «преследовали лишь одну цель» — предупредить повторное нарушение закона «О митингах». «Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание», — объяснили депутаты.

«Моральные и политические издержки принятия такого решения [о введении уголовного наказания за систематические нарушения на митингах] оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности», — подчеркнули в ЛДПР. В качестве примера в партии привели уголовное преследование оппозиционера Ильдара Дадина, который стал первым, кого отправили в колонию по статье 212.1.

Законопроект об отмене уголовного наказания за нарушения на митингах разработали депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Сергей Иванов и Андрей Свинцов. Они собираются внести проект закона на рассмотрение Госдумы в понедельник, 6 февраля.

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