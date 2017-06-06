В Госдуме посчитали поддельными 18 из 20 000 подписей против реновации

Около 18 из 20 тысяч поступивших в Госдуму РФ подписей жителей, которые выступают против реновации, — поддельные, сказал глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«К нам в течение недели поступило 20 тысяч подписей, где люди говорили, что не надо принимать (закон о реновации — прим.). Когда мы изучили, что мы увидели: дубли более шести тысяч, а когда стали смотреть все остальные — только 4 тысячи жителей подпадают под реновацию — все остальное подделка, а когда стали там изучать, увидели еще кое-что», — сказал Москвичев на заседании комитета при обсуждении законопроекта ко второму чтению (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, 50% подписей из упомянутых им четырех тысяч, принадлежат тем, кто «на самом деле за снос».

Во вторник, 6 июня, в 14:00 в Госдуме начнутся парламентские слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве. На них обсуждят поправки ко второму чтению. На слушания позвали жителей, чьи дома попали в список под снос. По словам Москвичева, каждая фракция Думы и каждый депутат Госдумы от Москвы получили право пригласить не менее 10 человек.

«Формировали списки депутаты Госдумы. Не скрываю, мы вынуждены были взять и проверить списки всех жителей, которые дали депутаты в паспортном столе Москвы, кто прописан в этом доме или в этом районе, которые подпадают под реновацию», — сказал он.

При этом у здания Госдумы собрались противники реновации, которые не смогли принять участие в парламентских слушаниях. Они требуют участия в слушаниях и ожидают выхода к ним уполномоченного по правам человека, написала в фейсбуке Юлия Галямина.