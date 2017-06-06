В Госдуме посчитали поддельными 18 из 20 000 подписей против реновации

Телеканал "Дождь"
вторник, 6 июня 2017 г. 14:29
Около 18 из 20 тысяч поступивших в Госдуму РФ подписей жителей, которые выступают против реновации, — поддельные, сказал глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Rusijos Dūma
© DELFI (V.Stašaitytės nuotr.)

«К нам в течение недели поступило 20 тысяч подписей, где люди говорили, что не надо принимать (закон о реновации — прим.). Когда мы изучили, что мы увидели: дубли более шести тысяч, а когда стали смотреть все остальные — только 4 тысячи жителей подпадают под реновацию — все остальное подделка, а когда стали там изучать, увидели еще кое-что», — сказал Москвичев на заседании комитета при обсуждении законопроекта ко второму чтению (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, 50% подписей из упомянутых им четырех тысяч, принадлежат тем, кто «на самом деле за снос».

Во вторник, 6 июня, в 14:00 в Госдуме начнутся парламентские слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве. На них обсуждят поправки ко второму чтению. На слушания позвали жителей, чьи дома попали в список под снос. По словам Москвичева, каждая фракция Думы и каждый депутат Госдумы от Москвы получили право пригласить не менее 10 человек.

«Формировали списки депутаты Госдумы. Не скрываю, мы вынуждены были взять и проверить списки всех жителей, которые дали депутаты в паспортном столе Москвы, кто прописан в этом доме или в этом районе, которые подпадают под реновацию», — сказал он.

При этом у здания Госдумы собрались противники реновации, которые не смогли принять участие в парламентских слушаниях. Они требуют участия в слушаниях и ожидают выхода к ним уполномоченного по правам человека, написала в фейсбуке Юлия Галямина.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Суд разъяснил, что должен удалить Навальный по иску Усманова

Суд разъяснил, что должен удалить Навальный по иску Усманова
Люблинский суд Москвы выдал сторонам полный текст решения по иску бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства.

В Госдуме посчитали поддельными 18 из 20 000 подписей против реновации

Rusijos Dūma
Около 18 из 20 тысяч поступивших в Госдуму РФ подписей жителей, которые выступают против реновации, — поддельные, сказал глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Россия заблокировала взнос в Совет Европы в размере 11 млн евро (42)

Россия заблокировала взнос в Совет Европы в размере 11 млн евро
Российские власти заблокировали перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта сумма составляет около 11 млн евро.

Захарова назвала "трусостью" отказ финского журналиста ехать в Чечню (30)

Maria Zakharova, spokeswoman for the Russian Foreign Ministry
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что финский журналист Эркка Микконен, интересовавшийся ситуацией ЛГБТ-сообщества в Чечне, отказался ехать в республику из-за того, что «струсил». Об этом она написала на своей странице в фэйсбуке.

Усманов объявил победителей конкурса мемов о споре с Навальным (5)

Усманов объявил победителей конкурса мемов о споре с Навальным
Российский миллиардер Алишер Усманов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" объявил первых победителей конкурса мемов, посвященных его видеообращениям к Алексею Навальному.
Facebook друзья
Rambler's Top100