В Госдуме обсудили влияние американских СМИ на выборы в России

В заседании участвовали депутаты, политологи, эксперты в области СМИ и американисты. Чиновников из минкомсвязи на обсуждение не пригласили. Представителей "Радио Свобода" и "Голоса Америки" в Госдуму позвали, однако они не пришли, сказал глава комитета Леонид Левин.

Специально для заседания были подготовлены два доклада. В одном из них упоминалась и Британская вещательная корпорация (Би-би-си), получающая, по мнению депутатов, средства от американского госдепартамента.

Лидер по числу упоминаний

Первый доклад посвящён тому, как "Радио Свобода" и "Голос Америки" освещали избирательную кампанию перед выборами Госдумы в сентябре 2016 года. Его представила компания "М13". Эксперты изучили публикации вышеуказанных СМИ и пришли к выводу, что тема выборов в Госдуму занимала незначительную часть от их общего информационного потока. Только 4% от общего числа публикаций во время кампании были о ней.

Однако при этом влияние на избирательный процесс было значительным, говорится в докладе. По мнению его авторов, "Радио Свобода" и "Голос Америки" освещали выборы только в негативном ключе, обращались за комментариями в основном к оппозиционерам, ставили под сомнение демократичность российской избирательной системы, активно критиковали деятельность "Единой России" и тиражировали "информацию о коррумпированности как неотъемлемой характеристики партии власти".

В докладе утверждается, что доля негативных публикаций на тему выборов из общего числа составила у "Радио Свобода" и "Голоса Америки" 43%, нейтральных - 55%, условно позитивных - 2%, гласит доклад.

"Единая Россия", по оценке "М13", была лидером по числу упоминаний в негативном ключе (44 публикации). Позитивные публикации были о партиях "Яблоко" (23) и "Парнас" (25), нейтральные - о "Справедливой России", "Гражданской силе", партии "Зеленые".

Основными негативными тезисами, которые продвигали эти СМИ, эксперты назвали предсказуемость результата выборов, поскольку в России отсутствует реальная демократия (21% от общего числа), сомнения в легитимности проведения выборов Госдумы в Крыму (17%) и давление власти на оппозицию, СМИ и правозащитников (15%).

"Сыграть на чувствах населения"

Другой доклад был подготовлен Центром политической информации и озаглавлен "Влияние США на политическую обстановку в России на период проведения выборов в Госдуму в 2016 году и на перспективу". Представил его политолог Алексей Мухин.

По его данным, США создали специальные подразделения в спецслужбах и других органах для информационного противоборства с Россией. Мухин обвинил американский госдепартамент в попытке повлиять на исход выборов за счет финансирования не только "Радио Свобода" и "Голоса Америки", но и Британской вещательной корпорации (Би-би-си).

"Только что были опубликованы декларации правительства, депутатов и т.д. Но когда у нас идет сравнение, выяснение, откуда у депутатов квартиры, сколько у них машин - это наш внутренний процесс, это естественно. Но когда Русская служба Би-би-си упрекает меня за то, что у меня есть квартира в Испании, мне любопытно выяснить, почему это происходит и почему этим так озаботилась Русская служба Би-би-си", - поддержал Мухина депутат Константнин Затулин.

По его мнению, "это явно попытка сыграть на чувствах населения, чтобы представить нас как зримый пример двойных стандартов в политическом классе самой России". Он также пригрозил, что если США будут законодательным путем ограничивать работу у себя российского телеканала Russia Today, то и Россия примет ответные меры.

Декан факультета медиа НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий призвал участников заседания не беспокоиться. По его словам, влияние американских СМИ и Би-би-си "ничтожно мало", они не цитируются и они не успешны как СМИ.

Без запретов и жалоб в полицию

Расширенное заседание комитета по информационной политике проводилось в связи с тем, что еще в марте Затулин инициировал протокольное поручение о проверке деятельности американских средств массовой информации "Радио Свобода", "Голос Америки", "Си-эн-эн" и других на соответствие их деятельности российскому законодательству.

Как пояснял депутат, его просьба - ответ на законопроект, который сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин в марте внесла в конгресс. Документ предлагает дать министерству юстиции США дополнительные полномочия для проверки российской телекомпании Russia Today на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах. Затулин считает это преследованием, которое может нанести ущерб репутации телекомпании и России в целом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал это поручение комитету Госдумы по информационной политике. В итоге проверка ограничилась обсуждением проблемы на расширенном заседании комитета.

В ходе обсуждения Левин как глава комитета неоднократно подчеркнул, что речи о запрете или ограничении работы иностранных СМИ в России не идет. Он пояснил, что результаты обсуждения будут обобщены и представлены в отчете спикеру Госдумы Вячеславу Володину и автору поручения депутату Затулину, а обращений в правоохранительные органы не будет.