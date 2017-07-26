В Госдуме назвали новые санкции США самыми масштабными с 2014 года

Он отметил, что эти санкции в случае, если их подпишет президент Дональд Трамп, «станут самыми масштабными и комплексными, начиная с 2014 года, и могут коснуться не только российских компаний, но других стран, которые будут сотрудничать с РФ прежде всего в такой широкой сфере, как энергетика».

Он отметил, что «возможности дипломатических маневров для развязки гордиева узла в диалоге РФ — США снижаются до крайне малой степени».

Он выразил надежду, что Евросоюз, который ранее заявил об обеспокоенности законопроектом, «даст свой адекватный ответ и не поддержит диктуемые из-за океана ограничительные меры».

В законопроекте содержится запрет снимать с России санкции без разрешения Конгресса, а также вводит новые ограничения в отношении нескольких секторов российской экономики — горнодобывающей промышленности, металлургии, а также нефте- и газодобывающих компаний.

Поправки также вводят запрет для американских юридических лиц на поставку товаров и услуг энергетическим проектам, доля российских госкомпаний в которых составляет не менее 33%.

Ожидается, что Еврокомиссия 26 июля рассмотрит возможный ответ на введение США новых санкций против России. В Брюсселе считают, что поправки, рассматриваемые в Конгрессе, поставят под угрозу энергетическую безопасность Европы, так как могут затронуть проекты по строительству российских газопроводов.