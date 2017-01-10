В Госдуме допустили ответные санкции после расширения "списка Магнитского"

«Хочу напомнить, что в России действует закон об ответных мерах на „акт Магнитского“, согласно которому МИД РФ и даже наши депутаты и сенаторы вправе предложить расширить „черные списки“ американских граждан, виновных в нарушении прав россиян. Таких случаев немало», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что из-за передачи власти в США ответные шаги могут быть ассиметричными, как это произошло в случае с высылкой российских дипломатов из Америки. Слуцкий выразил надежду на то, что новый президент Дональд Трамп и его команда изменят вектор внешней политики США на российском направлении и отношения вернутся в конструктивное русло.

Накануне США включили в «список Магнитского» главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, следователя Станислава Гордиевского, бизнесменов Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина.

Как отмечает The New York Times, новые санкции не связаны с кибератакой на Демократическую партию США. Бастрыкина американские власти считают причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2008 год, через год он умер в московском СИЗО.

Высокий суд Лондона называет бывших разведчиков Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна вероятными исполнителями убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Литвиненко умер в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.

Власти США приняли «акт Магнитского» в 2012 году. В него вносятся фамилии российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, виновны в нарушении прав человека. Российские депутаты приняли ответный закон, который вводит аналогичные санкции против граждан США.