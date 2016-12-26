В ФСБ пока не видят подтверждений версии о теракте на борту самолета Ту-154

Федеральная служба безопасности РФ отчиталась о промежуточных результатах расследования авиакатастрофы самолета Минобороны РФ Ту-154 в Черном море. В ведомстве пока не нашли подтверждений версии теракта или диверсии на борту воздушного судна.

К этому выводу в ФСБ пришли, осмотрев обломки потерпевшего крушение судна. Также в ведомстве отметили, что на борту самолета не было военных грузов и опасных веществ, которые могли бы стать причиной катастрофы, сообщает РИА "Новости".

В настоящее время у ФСБ есть несколько основных рабочих версий причин катастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Кроме того, в ведомстве отметили, что взлетная скорость Ту-154 во времы вылета из аэропорта Адлера была штатной для судов этого типа, сообщает РИА "Новости". "Установлено, что взлетная скорость борта RA-85572 составляла 345 км/м, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Также в ФСБ сообщили, что во время дозаправки в Сочи к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер.

В настоящее время ФСБ установила очевидцев падения Ту-154 в районе Сочи. Также имеется запись с видеорегистратора. Со свидетелями и видеозаписью работают члены следственной группы.

Ранее в Кремле и Минтрансе РФ отвергли версию о теракте на борту Ту-154 как одну из основных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она стоит "далеко не в первых рядах". "Пока не получает развития ни одна из версий", - отметил представитель главы государства.

Заявление главы Минтранса Максима Соколова было чуть менее расплывчатым. Глава ведомства заявил, что версия о теракте не входит в число основных, в тоже время сообщив, что причиной крушения могли стать техническое состояние воздушного судна или ошибка пилотирования.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.