В ФСБ пока не видят подтверждений версии о теракте на борту самолета Ту-154

 (249)
NEWSru.com
понедельник, 26 декабря 2016 г. 14:01
Федеральная служба безопасности РФ отчиталась о промежуточных результатах расследования авиакатастрофы самолета Минобороны РФ Ту-154 в Черном море. В ведомстве пока не нашли подтверждений версии теракта или диверсии на борту воздушного судна.
Rusų karinio lėktuvo katastrofa
© AFP/Scanpix

К этому выводу в ФСБ пришли, осмотрев обломки потерпевшего крушение судна. Также в ведомстве отметили, что на борту самолета не было военных грузов и опасных веществ, которые могли бы стать причиной катастрофы, сообщает РИА "Новости".

В настоящее время у ФСБ есть несколько основных рабочих версий причин катастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Кроме того, в ведомстве отметили, что взлетная скорость Ту-154 во времы вылета из аэропорта Адлера была штатной для судов этого типа, сообщает РИА "Новости". "Установлено, что взлетная скорость борта RA-85572 составляла 345 км/м, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Также в ФСБ сообщили, что во время дозаправки в Сочи к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер.

В настоящее время ФСБ установила очевидцев падения Ту-154 в районе Сочи. Также имеется запись с видеорегистратора. Со свидетелями и видеозаписью работают члены следственной группы.

Ранее в Кремле и Минтрансе РФ отвергли версию о теракте на борту Ту-154 как одну из основных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она стоит "далеко не в первых рядах". "Пока не получает развития ни одна из версий", - отметил представитель главы государства.

Заявление главы Минтранса Максима Соколова было чуть менее расплывчатым. Глава ведомства заявил, что версия о теракте не входит в число основных, в тоже время сообщив, что причиной крушения могли стать техническое состояние воздушного судна или ошибка пилотирования.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Главного помощника Сечина нашли мертвым (11)

Igor Sechin
Глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин найден мертвым в автомобиле в центре Москвы, сообщил в понедельник, 26 декабря, агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

В Минобороны РФ сообщили о поднятых со дна Черного моря двух механизмах управления Ту-154 (16)

Rusijos karinio lėktuvo katastrofa
В ходе поисково-спасательной операции в Черном море, начатой после крушения самолета Ту-154, были подняты со дна два механизма управления воздушным судном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, обломки обнаружили на расстоянии 1,7 километра от береговой линии.

Что известно о катастрофе Ту-154 в районе Сочи (21)

Rusų karinio lėktuvo katastrofa
В России 26 декабря объявлен общенациональный траур в связи с крушением самолета Ту-154. Все факты о катастрофе и ходе спасательной операции на данный момент - в публикации DW. Текст обновляется.

Тревога на трех вокзалах в Москве оказалась ложной (11)

Geležinkelio stotis Maskvoje
Ярославский, Казанский и Ленинградский вокзалы в Москве вновь работают в обычном режиме. Ранее в понедельник они были эвакуированы из-за анонимного сообщения о бомбе, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Взрывных устройств на вокзалах полиция на нашла.

Обнаружены фрагменты фюзеляжа упавшего в Черное море Ту-154 (37)

Rusų karinio lėktuvo katastrofa
Фрагменты фюзеляжа самолета Ту-154, который накануне упал в Черное море через две минуты после вылета на российскую базу Хмеймим в Сирии, обнаружили недалеко от берега, сообщает МЧС России.
Facebook друзья
Rambler's Top100