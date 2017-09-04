В Екатеринбурге задержан водитель, въехавший на автомобиле в кинотеатр

"Установлен и задержан подозреваемый - 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра", - говорится в сообщении СКР по Свердловской области.

В ночь на понедельник в Екатеринбурге автомобиль УАЗ-3309 врезался в центральный вход кинотеатра "Космос". Как видно на видео с камер наблюдения кинотеатра, опубликованного порталом E1.ru, машина ехала с низкой скоростью, а перед тем как врезаться в двери, водитель выехал на окружающую кинотеатр пешеходную зону.

В автомобиле, как сообщают СМИ, были найдены баллоны с газом и контейнер с бензином.

УАЗ врезался в стеклянные двери кинотеатра, но не пробил их и остановился. После этого, как видно на видео, водитель вышел из машины и бросил в открытую дверь УАЗа зажженную петарду. Произошел взрыв.

Мужчина госпитализирован с обширными ожогами. Вход театра загорелся, но возгорание было ликвидировано в течение получаса, сообщают в СКР.

По данным портала ura.ru, из задымленных помещений кинотеатра вывели пятерых человек.

"С одной стороны, совершенно очевидно, что это теракт. С другой - нет ни одного пострадавшего, и направлено всё было против здания, в котором было пусто. Это какая-то демонстративная история," - прокомментировал произошедшее мэр города Евгений Ройзман в беседе с изданием E1.ru.

"Совершенно точно этот человек был не один. 200-литровые бочки и три газовых баллона одному не поднять, было использование транспорта", - добавил он.

Ройзман предположил, что мужчину "кто-то использовал в своих целях".

Официально о мотивах задержанного не сообщается.

По информации источников портала Znak.com, мужчина на допросе заявил, что был недоволен планами кинотеатра показать фильм Алексея Учителя "Матильда".