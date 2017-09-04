В Екатеринбурге задержан водитель, въехавший на автомобиле в кинотеатр

В Екатеринбурге задержан водитель автомобиля УАЗ, который в ночь на понедельник попытался протаранить на нем входные двери кинотеатра "Космос", а потом поджег машину. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил, что у мужчины были сообщники, а инцидент можно расценивать как теракт.
© Youtube

"Установлен и задержан подозреваемый - 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра", - говорится в сообщении СКР по Свердловской области.
В ночь на понедельник в Екатеринбурге автомобиль УАЗ-3309 врезался в центральный вход кинотеатра "Космос". Как видно на видео с камер наблюдения кинотеатра, опубликованного порталом E1.ru, машина ехала с низкой скоростью, а перед тем как врезаться в двери, водитель выехал на окружающую кинотеатр пешеходную зону.

В автомобиле, как сообщают СМИ, были найдены баллоны с газом и контейнер с бензином.

УАЗ врезался в стеклянные двери кинотеатра, но не пробил их и остановился. После этого, как видно на видео, водитель вышел из машины и бросил в открытую дверь УАЗа зажженную петарду. Произошел взрыв.

Мужчина госпитализирован с обширными ожогами. Вход театра загорелся, но возгорание было ликвидировано в течение получаса, сообщают в СКР.
По данным портала ura.ru, из задымленных помещений кинотеатра вывели пятерых человек.

"С одной стороны, совершенно очевидно, что это теракт. С другой - нет ни одного пострадавшего, и направлено всё было против здания, в котором было пусто. Это какая-то демонстративная история," - прокомментировал произошедшее мэр города Евгений Ройзман в беседе с изданием E1.ru.

"Совершенно точно этот человек был не один. 200-литровые бочки и три газовых баллона одному не поднять, было использование транспорта", - добавил он.

Ройзман предположил, что мужчину "кто-то использовал в своих целях".
Официально о мотивах задержанного не сообщается.
По информации источников портала Znak.com, мужчина на допросе заявил, что был недоволен планами кинотеатра показать фильм Алексея Учителя "Матильда".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

В Екатеринбурге задержан водитель, въехавший на автомобиле в кинотеатр

В Екатеринбурге задержан водитель автомобиля УАЗ,...

Адвокат назвал "письмо Серебренникова" провокацией

Адвокат российского режиссера Кирилла Серебренникова...

Кадыров готов выступить против России в случае поддержки "шайтанов" в Мьянме (1)

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал «геноцид...

Сотни мусульман пикетируют посольство Мьянмы в центре Москвы (2)

У посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве...

МИД России призвал США "одуматься и немедленно вернуть" дипобъекты (20)

Россия призвала США «одуматься и немедленно вернуть»...

TOP новостей

Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований эксклюзивное интервью DELFI (32)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном...

Самые влиятельные в Литве: окончательный список (20)

DELFI заканчивает цикл " Самые влиятельные в Литве 2017 "...

Погода: будет суше и прохладнее

После теплых выходных в начале недели нас ожидает более...

Архив ЦРУ: партизан в Балтии контролировал КГБ (71)

Аналитики Центрального разведывательного управления...

ЧЕ: Литва победила Италию (3)

Сборная Литвы одержала вторую победу на чемпионате...