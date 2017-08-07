В Екатеринбурге мужчина избил и приковал жену к батарее, "чтобы не мешалась"

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NEWSru.com
понедельник, 7 августа 2017 г. 13:24
Спасатели охранного предприятия "Сова" в Екатеринбурге освободили женщину, над которой издевался супруг и его собутыльник. Мужчины приковали потерпевшую к батарее и избивали. Свои действия они объяснили тем, что женщина якобы мешала им жить.
© Shutterstock nuotr.

Инцидент произошел днем 6 августа в деревянном двухэтажном бараке 1946 года, расположенном по адресу улица Корепина, 13 в районе Уралмаш. Видеозапись с освобождением женщины опубликована на сайте охранного предприятия "Сова".

Установлено, что во время пьянки в квартире двое мужчин приковали 27-летнюю жену одного из них наручниками к батарее. Через некоторое время, около 15:00, пленница сумела сообщить о произошедшем в отдел полиции N14. На место происшествия сразу выехал наряд МВД и спасатели.

Судя по опубликованным кадрам, потерпевшая была вынуждена сидеть на корточках под столом возле батареи. Женщина сказала, что злоумышленники продолжали ее избивать даже тогда, когда она находилась в таком скрюченном положении. Издевательства длились несколько часов, с самого утра.

Наручники, которыми потерпевшую приковали к батарее, не открывались. Спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы перекусить браслет на трубе батареи отопления, а затем второй браслет - на руке потерпевшей.

Судя по старым следам побоев на руках жертвы, такие издевательства женщине приходилось выносить и раньше. Потерпевшая пожаловалась, что у нее сильно болит рука и не шевелятся пальцы.

На вопрос, зачем женщину приковали к батарее, один из задержанных мужчин ответил: "Чтоб не высовывалась".

Подозреваемых доставили в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

NEWSru.com
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