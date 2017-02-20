В "Единой России" заявляют, что ДНР не является государством

"Кобзон Иосиф Давыдович не является гражданином иностранного государства по причине того, что "Донецкая народная республика" государством не является. Надо понимать разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства", - заявил Мазуревский.
Ранее агентство FlashNord со ссылкой на неназванные источники в "Единой России" сообщило, что в партии изучат ситуацию с наличием паспорта ДНР у Кобзона. По сообщению агентства, Кобзон может лишиться своего депутатского мандата, если информация о наличии у него второго гражданства.
Российское законодательство запрещает работать в Госдуме людям с двумя гражданствами. Сам Иосиф Кобзон в разговоре с Би-би-си назвал сообщения о возможном лишении его мандата из-за документов ДНР чушью.
"Мало ли что говорят журналисты, чушь собачья. Пошлите их на три буквы, кроме вранья от них ничего ждать не приходится. Я герой "Донецкой народной республики", я родился в "Донецкой народной республике", это моя родина, но никакого паспорта у меня нет, и ничего мне не грозит", - заявил Кобзон.
Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании Россией документов, выданных в самопровозглашенных республиках Донбасса. В указе говорится, что такое заявление было принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".
В июне 2016 года Иосиф Кобзон в интервью изданию "Комсомольская правда" рассказал, что с 25 мая 2016 года получил документы ДНР. Паспорт самопровозглашенной республики, по его словам, ему выдал глава ДНР Александр Захарченко.