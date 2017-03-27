В Думе назвали оправданными массовые задержания в Москве

В руководстве фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР в Госдуме назвали оправданными массовые задержания участников акции протеста против коррупции в Москве.

В «Единой России» и в Кремле воздержались от комментариев.

Акция была несанкционирована, поэтому полиция имеет полное право на использование всех законных методов обращения с ее участниками, в том числе на задержания и использование спецсредств, считает заместитель руководителя «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов.

По его мнению, это была не акция против коррупции, а «демонстрация силы определенных групп людей» и «попытка показать, что эти силы есть и они влиятельны». «Еще ни в одной стране, где победили силы этих людей, в том числе на Украине, это ни к чему хорошему не привело», — добавил Емельянов.

Такого же мнения придерживается заместитель руководителя ЛДПР Вадим Деньгин.

«Если митинг не санкционирован, то я, например, как представитель партии ЛДПР провести митинг не могу и никому не позволю нарушать закон, даже тем, кто выступает против действующих министров», — заявил он Дождю. Депутат подчеркнул, что «закон равен для всех и его нужно соблюдать».

В течение дня представители власти не отвечали на вопросы Дождя о митинге. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова отказалась от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пеноква не отвечали на звонки и сообщения корреспондентов Дождя.

Не удалось получить и комментарий «Единой России». «Не очень внимательно смотрел, поэтому не могу прокомментировать», — сказал замглавы фракции «Единая Россиия» в Госдуме Андрей Исаев. Руководство фракции КПРФ не отвечало на телефонные звонки Дождя в воскресенье вечером.

26 марта в Москве и других регионах России прошли антикоррупционные митинги. Как сообщили Дождю в ОВД-Инфо, в Москве задержали около 800 участников акции.