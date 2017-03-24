В Чечне шесть бойцов Росгвардии погибли при нападении боевиков

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bbcrussian.com
пятница, 24 марта 2017 г. 11:40
В результате нападения боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне погибли шесть военнослужащих. Все нападавшие убиты.
© Sputknik/Scanpix

Как сообщает национальный антитеррористический комитет, шесть боевиков совершили нападение на воинскую часть в районе станицы Наурская около двух часов ночи по московскому времени.

По данным ведомства, боевики воспользовались сильным туманом и попытались проникнуть на территорию военного городка, однако военным удалось их заметить.

"В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников", - говорится в сообщении НАК.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что в результате боев пострадали еще как минимум три сотрудника Росгвардии. Один из них получил ранение в голову, его состояние тяжелое, двое других получили огнестрельные ранения в ноги. Официально это не подтверждено.

Кроме того, российские информагентства со ссылкой на источники сообщали, что всего в нападении участвовали восемь боевиков, и двум из них удалось скрыться. Однако ни НАК, ни сама Росгвардия это не подтверждают.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники, идет опознание убитых боевиков. Район, в котором произошел бой, блокирован.

Одним из крупнейших за последние годы нападений боевиков в Чечне стала атака членов запрещенной в России экстремистской группировки "Имарат Кавказ" на Грозный в декабре 2014 года. Тогда погибли 14 полицейских, более 30 получили ранения.

Росгвардия была создана весной прошлого года указом президента, она должна охранять общественный порядок, что также является задачей МВД. По данным Интерфакса, ведомство активно задействовано в в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Структура напрямую подчиняется главе государства. Некоторые эксперты считают, что Путин создал силовую структуру, главная цель которой - защита власти в случае дестабилизации обстановки в стране.

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