В Чечне приняли закон о праве носить хиджаб в школе

Парламент Чеченской республики принял поправки в закон об образовании и закрепил право учащихся носить одежду, соответствующую их религиозным убеждениям.

Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

В сообщении отмечается, что глава Чечни Рамзан Кадыров «первым отреагировал на заявления, что учащиеся российских школ не должны носить хиджабы в школах. По его словам, данный законопроект явится неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся».

В январе Кадыров раскритиковал слова министра образования России Ольги Васильевой, которая заявила, что «хиджабам, как подчеркивающим конфессиональную принадлежность, не место в школе».

Он сказал, что «Васильева вправе высказывать свое „личное убеждение“, но оно остается ее мнением и не принимает силу закона», добавив, что его дочери никогда не снимут хиджаб.

Поводом для очередного обсуждения этого вопроса стал запрет ношения хиджабов в школе мордовского села Белозерье. Решение пытались оспорить в суде, но безуспешно.