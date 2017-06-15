В Чечне прекратили дело против бойца Амриева

Телеканал "Дождь"
четверг, 15 июня 2017 г. 15:45
Чеченская полиция прекратила уголовное дело против бойца ММА Мурада Амриева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
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«Дознавателем отдела полиции номер 3 управления МВД по городу Грозный 14 июня текущего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.327 УК РФ, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого», — сообщили в полиции.

Ранее «Новая газета» сообщила, что Амриева начали разыскивать после того, как высокопоставленный сотрудник силовых структур в Чечне объявил ему «кровную месть». Амриев бежал из здания брянской прокуратуры, куда его доставили из СИЗО. Позже его задержали в белорусском городе Добруш и передали чеченским полицейским.

МВД Чечни сообщили, что Амриева подозревают в использовании поддельных документов.

Амриев говорил, что в 2013 году его похитили и пытали для того, чтобы заставить его брата вернуться в Чечню из Германии.

В связи с ситуацией с Амриевым его семья покинула Чечню, объяснив это соображениями безопасности. Его мать и сестра записали видеообращение, в котором попросили российские власти разобраться в ситуации.

Телеканал "Дождь"
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