В центре Москвы задержан подозреваемый в стрельбе из автомата

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NEWSru.com
вторник, 10 января 2017 г. 20:00
Столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирины Волк.
© DELFI

"В ходе проверки видеоролика, размещенного в сети Интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие, сотрудниками Уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы", - сообщила она.

По ее словам, задержан уроженец Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву, чтобы трудоустроиться, и проживал в одном из московских хостелов. В настоящее время материалы направлены в следственные органы.

Ранее в пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и несколько раз стреляет в небо. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что стрельба, предположительно, велась специальными имитационными боеприпасами из макета автомата. Где точно было снято видео, неизвестно. Однако на записи слышно, как сами участники событий говорят, что находятся в центре российской столицы.

NEWSru.com
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