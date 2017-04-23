В центре Москвы задержали активистов, раздававших наклейки в поддержку Навального

В Москве возле метро "Красные ворота" полицейские задержали пятых активистов команды Алексея Навального, которые раздавали наклейки в рамках его предвыборной кампании, сообщает "ОВД-Инфо".

По данным сайта мониторинга задержаний, в ОВД отвезли Виталия Серуканова, Николая Касьяна, еще одного молодого человека и двух девушек.

Задержанных доставили в ОВД "Басманный".

Как рассказал "ОВД-Инфо" Виталий Серуканов, полицейские пока не определились с тем, будут ли составлять на активистов протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) или же проведут с задержанными профилактические беседы без предъявления обвинений по административной статье.

Политик Алексей Навальный с иронией прокомментировал задержание активистов в своем Twitter: "Ну да. Это опасное преступление - раздача автонаклеек. Полиция должна этим заняться".

Наклейки на автомобили с символикой кампании Навального у "Красных ворот" раздают в течение нескольких недель. Раньше сообщений о задержаниях активистов не поступало.