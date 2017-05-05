В центре Москвы - крупный пожар

Интерфакс
пятница, 5 мая 2017 г. 13:14
В центре российской столицы случился крупный пожар. На время тушения пожара было полностью перекрыто движение транспорта, недалеко от здания Федеральной службы безопасности.
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На данный момент пожар в здании на Лубянском проезде, 19 локализован, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищного хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В данный момент пожар удалось локализовать. Угрозы распространения огня на близлежащие жилые и нежилые здания нет", - сказал Бирюков.

Он отметил, что сложность тушения обуславливалась тем, что в здании горели деревянные перекрытия. На данный момент открытое горение полностью сбито. Вертолет координационного центра сбрасывает на крышу здания воду для контролируемого обрушения перекрытий.

"Думаю, что ликвидация пожара будет объявлена в рамках ближайших трех часов", - сказал Бирюков.

Он отметил, что здание не представляет исторической ценности. Раньше в нем находились офисы и оно было выкуплено компанией ООО "Меркурий" для возведения на его месте нового здания.

"Вопрос о дальнейшей пригодности и использования здания будут решать собственники после соответствующей оценки", - сказал П.Бирюков.

Он отметил, что объявление третьего ранга пожара было обусловлено тем, что рядом с горевшим зданием находится множество других жилых и нежилых строений.

"По нашей информации, возгорание началось сразу в трех точках здания", - сказал Бирюков.

Как передает корреспондент "Интерфакса", движение транспорта по Лубянскому проезду по-прежнему перекрыто, однако к месту происшествия перестали прибывать дополнительные пожарные подразделения. Обстановка на месте спокойная.

Интерфакс
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