В ЦБ России зафиксировали снижение объемов краж с банковских счетов

По словам Сычева, в первом полугодии уровень краж средств со счетов физических лиц составил примерно 25% от объема прошлого года, а объем краж со счетов юридических лиц Сычев оценил в 30% от прошлогоднего. Точные данные о хищениях средств будут раскрыты в сентябре в рамках ежегодного отчета Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (FinCERT).

Как полагает Сычев, снижение ущерба объясняется сочетанием трех факторов: работающего механизма информирования, добросовестного исполнения банками нормативных требований регулятора в сфере информзащиты и успешной работы правоохранительных органов.

При этом ЦБ намерен усиливать меры по борьбе с киберпреступностью, выступая координатором этой деятельности в кредитно-финансовой отрасли. Так, ранее сообщалось, что регулятор создаст платформу для автоматизации и ускорения информационного обмена между заинтересованными госструктурами и банковской системой в целях повышения уровня кибербезопасности.

"Сейчас мы даем рассылки, фактически текстовой файл с определенными индикаторами. Хотим выйти на новый формат обмена, который позволит кредитным организациям эти признаки компрометации в автоматизированном режиме грузить в свои системы обнаружения", – пояснил Сычев, отметив, что речь идет об аналоге международного сервиса Virus Total, который позволяет проверить файлы на наличие вредоносного ПО "с использованием большого количества антивирусных движков".

Согласно планам ЦБ, техническое проектирование системы начнется уже в августе, а запуск платформы намечен на конец 2017 года. К середине 2018 года она должна заработать в полном объеме.