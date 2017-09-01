По данным полиции, утром у школы собралось около двух тысяч человек, передает "Интерфакс". Вход в здание самой школы запретили из-за возможного обрушения. На стенах спортзала развешаны фотографии детей, их родителей и учителей, оказавшихся в заложниках, а также сотрудников спецслужб, которые участвовали в их освобождении. В центре спортзала установлен большой деревянный крест, вокруг него на полу разложены цветы.

Почтить память погибших в школу приходят бывшие заложники, а родные, друзья и близкие погибших намерены нести вахту памяти на территории школы круглосуточно в течение трех дней.

В школу пришли глава республики Вячеслав Битаров, глава Владикавказа Махарбек Хадарцев, члены регионального правительства и парламента, сотрудники силовых ведомств, члены политических и общественных организаций.

Также в Беслане в этот день совершат крестный ход с фотографиями погибших от храма во дворе школы до мемориального комплекса "Древо скорби".

В пресс-службе отметили, что впервые школьники из Дагестана посадят деревья в Парке ангелов, созданном в память о погибших в Беслане.

Траурные мероприятия пройдут 1 сентября и в других городах России.

Между тем 31 августа члены организации "Матери Беслана" направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просьбу не пересматривать свое постановление, обязавшее Россию выплатить более трех миллионов евро родственникам жертв этого теракта и обжалованное Министерством юстиции РФ, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Князькин, представляющий интересы этой организации.

"Нам, потерпевшим в результате теракта в Беслане, совершенно не понятна позиция российской власти, истеричная реакция на решение ЕСПЧ отдельных высокопоставленных должностных лиц РФ, к тому же имеющих отношение к распространению ложной информации о количестве заложников в бесланской школе, отсутствии требований у террористов, пустой кассете и т. д.", — цитирует агентство выдержку из обращения "Матерей Беслана" в ЕСПЧ.

По словам адвоката, женщины полагают, что "у российских властей было достаточно времени, чтобы предъявить доказательства эффективности спецоперации по спасению заложников в бесланской школе, однако этого сделано не было".

Ранее суд в Страсбурге, рассмотрев дело "Тагаева и другие против Российской Федерации", согласился с мнением заявителей о том, что была нарушена ст. 2 ("Право на жизнь") Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В этом иске также приводилось мнение, что расследование трагедии не было проведено должным образом. Часть заявителей сочли, что "гибель людей была следствием непропорционального использования силы властями".

ЕСПЧ посчитал, что власти РФ в нарушение вышеупомянутой ст. 2 не планировали и в итоге не провели спасательную операцию так, чтобы свести к минимуму риск для жизни заложников. Не было и согласованности в действиях различных структур при спасении заложников, сочли в Страсбурге.

В Кремле не согласились с оценкой действий властей РФ при проведении антитеррористической операции в Беслане, данной ЕСПЧ.

Во время вахты памяти 1 сентября 2016 года представительницы "Матерей Беслана", пришедшие на панихиду по своим погибшим детям в школу N1, устроили протестную акцию, получившую широкий резонанс. Женщины сняли с себя верхнюю одежду и остались в футболках с надписями: "Путин — палач Беслана".

Они требовали расследования трагедии, которое, по их мнению, затянулось. Женщины также отмечали, что во время освобождения школы, когда заложники находились внутри, спецподразделения вели шквальный обстрел здания, в том числе из огнеметов и танков. За это участниц акции протеста приговорили к общественным работам и штрафам.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в школе N1 в Беслане группа боевиков захватила участников и гостей мероприятия и на протяжении двух с половиной суток удерживала их в начиненном взрывчаткой спортзале школы без воды и еды. При этом трагедия в Беслане до сих пор вызывает много вопросов.

По официальным данным, в заложниках у боевиков оказались более 1,2 тысячи человек — школьники, их родители и учителя. Вместе с тем в неофициальном списке заложников — 1345 имен.

3 сентября силовики пошли на штурм школы. При этом, по официальной версии, первые взрывы внутри школы произошли из-за действий боевиков, а по другим предположениям — вследствие стрельбы силовиков по школе специальными снарядами.

Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. За три дня захвата и в ходе штурма погибли более 330 заложников, в том числе более 180 детей. Также погибли 10 спецназовцев ФСБ, 15 милиционеров и двое сотрудников МЧС. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.

В последующие годы от полученных во время теракта травм скончались еще четверо взрослых и шестеро детей из числа заложников. Инвалидами стали более 120 человек, в том числе 70 детей.

Ответственность за организацию теракта в Беслане взял на себя бывший лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев. По данным ФСБ, Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 года в Ингушетии.