В Белгороде вынесли приговор за прикуривание от свечи в церкви

Суд в Белгороде вынес приговор 22-летней местной жительнице, которая прикурила сигарету от свечи в церкви и разместила фотографии в "ВКонтакте".

Ее признали виновной в оскорблении чувств верующих и приговорили только к штрафу в 15 тыс. рублей, учтя смягчающие обстоятельства.

Девушку, чье имя не называется, судили по 148-й статье Уголовного кодекса России - публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления чувств верующих. Недавно по этой же статье был осужден екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, который разместил фото того, как ловил покемонов в храме.

По версии следствия, обвиняемая четыре раза разместила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографии, на которых она изображена в православном храме в центре Белгорода, "прикуривающая сигарету от свечи".

"Такие действия свидетельствуют о явном неуважении к обществу и верующим, оскорбляют их религиозные чувства", - говорится в сообщении прокуратуры о решении суда.

В итоге мировой суд Западного округа города Белгорода признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Суд при этом учел смягчающие обстоятельства.

Девушку судили по первой части статьи об оскорблении чувств верующих, максимальное наказание по которой - год лишения свободы.

Самым громким приговором по этой статье стало решение суда в Екатеринбурге, который 11 мая этого года дал условный срок блогеру Соколовскому.

Всего блогеру было предъявлено обвинение по трем статьям, но наибольший резонанс вызвало именно обвинение в оскорблении чувств верующих. Прокурор просил отправить его в колонию на три с половиной года, но судья ограничилась условным приговором на то же срок.

Не меньший резонанс вызвали цитаты из приговора судьи Екатерины Шопоняк, в частности, о том, что "[в видеосюжетах Соколовского] присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования бога".

"[Соколовский] отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса", - постановила судья.

В августе прошлого года блогер Соколовский разместил в интернете несколько видеозаписей. На одном из роликов он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Этот ролик собрал в YouTube более 1,9 млн просмотров. В других записях Соколовский критически отзывался о деятельности Русской православной церкви.