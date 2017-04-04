В Астрахани исламисты убили двух инспекторов ДПС

Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
По заявлению губернатора региона Александра Жилкина, к убийству полицейских причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.
В ночь с 3 на 4 апреля около 00:30 неизвестные лица расстреляли двух инспекторов ДПС в их служебной машине в Ленинском районе Астрахани.
После этого нападавшие забрали табельное оружие убитых и скрылись.
Нападение на патрульных полицейских произошло после того, как они прибыли на вызов о ДТП.
Нападавшие приехали на "Газели", сама машина уже обнаружена - ее нашли брошенной у обочины в селе Три Протока в Приволжском районе Астраханской области.
Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: "посягательство на жизнь правоохранителей", "хищение оружия", "незаконное хранение оружия и боеприпасов".