В Астрахани исламисты убили двух инспекторов ДПС

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bbcrussian.com
вторник, 4 апреля 2017 г. 13:03
По подозрению в причастности к убийству двух полицейских в Астрахани разыскиваются восемь человек, сообщило следственное управление СКР по региону.
© Reuters/Scanpix

Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По заявлению губернатора региона Александра Жилкина, к убийству полицейских причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

В ночь с 3 на 4 апреля около 00:30 неизвестные лица расстреляли двух инспекторов ДПС в их служебной машине в Ленинском районе Астрахани.

После этого нападавшие забрали табельное оружие убитых и скрылись.

Нападение на патрульных полицейских произошло после того, как они прибыли на вызов о ДТП.

Нападавшие приехали на "Газели", сама машина уже обнаружена - ее нашли брошенной у обочины в селе Три Протока в Приволжском районе Астраханской области.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: "посягательство на жизнь правоохранителей", "хищение оружия", "незаконное хранение оружия и боеприпасов".

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