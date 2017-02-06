В Архангельске колония предъявила заключенному счет за голодовку

В России архангельский суд вынес приговор по иску местной колонии к заключенному-юристу Андрею Крекову, год назад объявившему голодовку, которая продлилась 27 дней.

В результате этой акции мужчина попал в больницу. Позднее колония предъявила ему счет, пишет newsru.com

В частности, от Крекова потребовали оплатить услуги больницы и бензин. В целом материальный ущерб, якобы нанесенный действиями заключенного, руководство колонии оценило в более чем 50 тыс. рублей, сообщает "Медиазона".

По данным издания, судья Октябрьского райсуда Владислав Беляков, рассмотрев апелляцию Крекова, оставил решение суда в силе. Кассационная жалоба осужденного будет в ближайшее время рассмотрена в городском суде Архангельска.

Юрист Андрей Креков был осужден в июле 2015 года по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Ему дали два года и восемь месяцев лишения свободы.

По версии правоохранителей, Креков укусил полицейского во время задержания "за неподобающее поведение". По версии самого Крекова, сотрудники патрульно-постовой службы задержали его без какого-либо повода на улице, когда он шел домой, и применили в отношении него физическую силу.

Кроме того, по словам Крекова, в отделении его избили. После того, как он пожаловался на это, в отношении него завели уголовное дело.

В колонии Креков неоднократно объявлял голодовки, о которых писали СМИ. Осужденный объяснял свои действия протестом против частых помещений его в штрафной изолятор.

29 марта 2016 года Креков подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Креков неоднократно становился фигурантом уголовных дел (в 2006, 2010 и 2014 годах). Почти все они связаны с насилием в отношении полицейских. Однако до сих пор юрист получал условные сроки.