В антитеррористической акции в Москве примут участие все думские фракции

На прошлую провластную акцию в годовщину присоединения Крыма КПРФ не пошла.

В мероприятиях в центре Москвы, посвященных антитеррору, планирует принять участие вице-спикер Думы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, сообщила его пресс-секретарь Лилия Бирюкова.

«Насколько я знаю, Сергей Иванович [также] планирует пройти в Александровский сад, возложить цветы к мемориалу города героя, чтобы выразить солидарность жителям Петербурга, выразить соболезнования близким тех, кто погиб в результате террористического акта», — рассказала она "Дождю".

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев также собирается пойти на мероприятие, сказал "Дождю" один из депутатов и подтвердила пресс-секретарь Васильева Ольга Портнова.

Накануне о своем участии в акции написал в фейсбуке депутат от «Единой России» Евгений Ревенко.

«Надо всем идти. И не важно, кто это организовал. Я тоже обязательно там буду», — написал он.

О своем желании почтить память погибших в Петербурге рассказал заместитель руководителя комитета по регламенту Михаил Романов.

«Никто никого идти не заставляет», — сказал Ревенко Дождю.

От «Справедливой России» на митинг пойдет председатель партии Сергей Миронов и заместитель руководителя фракции Олег Нилов, рассказал "Дождю" источник в партии и подтвердили в пресс-службе.

Депутаты от КПРФ посетят антитеррористический митинг на Манежной площади в знак солидарности с жертвами теракта в Петербурге. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Думы, коммунист Иван Мельников после Совета Думы. Он затруднился ответить, кто именно пойдет от фракции. На мартовское мероприятие на Воробьевых горах, где собрались все лояльные власти силы, посвященное трехлетию присоединения Крыма, руководство КПРФ не ходило.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский находится в командировке в Туркменистане и не сможет посетить мероприятие, сообщили в пресс-службе партии. О планах актива ЛДПР участвовать в акции накануне рассказал «Ведомостям» депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Выступать на мероприятии никто не планирует, просто возложат цветы к мемориалу Ленинграда в Александровском саду, ведь это не митинг в привычном понимании, а вечер памяти, говорит собеседник в нижней палате.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль непричастен к организации этих акций.

Накануне Московская мэрия согласовала акцию памяти погибших в петербургском метро. По словам замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника, акция идет в обход закона о митингах и заявку на нее необязательно подавать за 10 дней, так как она не касается политики.