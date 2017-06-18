В Амурской области построили дорогу "в никуда": обрывается внезапно

В Амурской области России в прошлом году ввели в эксплуатацию участок дороги на федеральной трассе, по которой опасно ездить: дорога внезапно обрывается без предупреждающих знаков, и за ней сразу начинается лес.

Житель Амурской области снял на видео и опубликовал на Youtube отремонтированный участок федеральной трассы, который внезапно заканчивается тупиком. При этом необходимых предупреждающих знаков рядом с участком не установлено. В какой-то момент трасса попросту обрывается и за ней начинается густой лес.

Как сообщает амурчанин, на этом участке случилось уже не одно ДТП, в том числе с участием большегрузов. Находится "участок смерти" вблизи поселка Соловьевска в Тындинском районе, передает "Амурская служба новостей".

Наличие странного участка пути прокомментировали в Федеральном казенном учреждении (ФКУ) УПРДОР "Лена", занимающемся обслуживанием трассы. "Данный участок является тупиковым, сделан с заделом на будущее спрямление в данном месте", — пояснили ФКУ. Участок трассы А-360 "Лена" (4–38 км) ввели в эксплуатацию в 2016 году. Покрытие дороги усовершенствовано, она полностью обустроена.

В "Лене" заверили, что перед въездом в тупик стоит информационный знак с указанием направления движения по основной дороге. Также в ФКУ пообещали установить дополнительные знаки и водоналивные блоки.

Стоит отметить, что в Риге имеется "мост в никуда". Его можно увидеть в Пардаугаве на улице Даугавгривас, около бывшего завода "Ригасельмаш". В начале "нулевых" все здания и ангары бывшего "Ригасельмаша" были снесены, а на его месте предполагалось построить торгово-развлекательный центр. Позже проект был заморожен, но строители уже успели возвести часть моста над улицей Даугавгривас (поворот на мост закрыт) по направлению к пустующей сейчас территории.