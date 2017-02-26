В алтайской колонии началась процедура освобождения Дадина

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 26 февраля 2017 г. 10:50
В алтайской колонии номер пять началась процедура освобождения российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина.
© AFP/Scanpix

Об этом начальник ИК-5 рассказал жене Дадина Анастасии Зотовой, передает корреспондент "Дождя".

По разным оценкам, процедура занимает от часа до полутора часов. В ближайшее время активист Ильдар Дадин выйдет на свободу.

Он был освобожден решением Верховного суда России 22 февраля. С тех пор его не отпускали из колонии, так как сотрудники ФСИН не получили бумагу о его освобождении, а в момент оглашения приговора их не было в комнате видеосвязи с Верховным судом.

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Ильдар Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Верховный суд в своем решении постановил, что приговор Дадину был вынесен незаконно при отсутствии состава преступления. На момент вынесения приговора административные постановления о нарушениях на митингах не вступили в силу.

Приговор Дадину был вынесен в декабре 2015 года. Сначала его приговорили к трем годам лишения свободы, затем срок сократили до 2,5 лет.

Телеканал "Дождь"
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