В Александрове памятник Ивану Грозному продержался всего час

В городе Александров Владимирской области накануне, 26 апреля, на набережной реки Серая напротив Александровской слободы был установлен бронзовый памятник царю Ивану Грозному работы скульптора Василия Селиванова, однако монумент простоял лишь час, а затем исчез, сообщает газета "Новый город Александров". В администрации объяснили, что памятник был убран по распоряжению главы района Игоря Першина.

Фонд "Русский витязь" и общественники, которые добивались установки памятника, утверждают, что их не уведомили, куда был увезен монумент, и в прокуратуру города уже подано заявление на районную администрацию о вандализме. Кроме того, фонд и скульптор Василий Селиванов написали заявления в Следственный Комитет, Федеральную службу безопасности и Генпрокуратуру России, предоставив фотоматериалы демонтажа.

"Между 16 и 17 часами 26 апреля памятник был варварски демонтирован неустановленными лицами, погружен в самосвал и увезен в неизвестном направлении", - говорится на странице журналиста Андрея Малосолова в Facebook. Фотоотчет был размещен в сообществе Александрова в соцсети "ВКонтакте".

По словам скульптора Василия Селиванова, он вместе с представителем фонда приехал в Александров, чтобы "примерить" памятник к постаменту, который как раз собрали и поставили на место". Монтаж памятника, как объяснил скульптор, был осуществлен заблаговременно, чтобы основательно подготовиться к открытию.

"Мы проверили, правильно ли он получился и решили временно поставить царя на него, чтобы в день открытия все шло как надо, и не было непредвиденных ситуаций. Затем мы пошли пообедать, оставив скульптуру на месте. Вернулись - его уже не было". "Все, что нам показали - бумагу без подписи главы о том, что 29 торжественное открытие не состоится", - пожаловался скульптор владимирской "Комсомольской правде".

Открытие памятника районная администрация перенесла с апреля на июнь

В районе это связали со спором общественников и местных чиновников, которые переносили открытие памятника. Владимирская газета "Призыв" сообщила 24 апреля, что открытие памятника состоится 29 апреля.

Предполагалось, что в мероприятии примут участие советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько, Президент культурно-просветительного фонда Святого Василия Великого Василий Бойко-Великий, народный артист России Александр Михайлов, лауреат Государственной премии СССР художник-мультипликатор Вячеслав Назарук, деятели искусства и культуры, представители администрации и духовенства.

Однако затем местные журналисты получили уведомление из администрации, в котором говорится, что все запланированные мероприятия на 29 апреля отменены и перенесены на июнь.

Перенос объяснили неготовностью площадки

"Глава администрации принял решение назначить открытие памятника на июнь месяц. Площадка, где будет памятник, не готова к церемонии открытия", - сообщили в районной администрации.

Заместитель главы администрации Александровского района Елена Шульга изложила "Комсомольской правде" другую версию. "Установка памятника 26 апреля была самовольной. Люди, которые назвались представителями фонда сохранения культурного наследия "Русский витязь", собиравший средства на памятник, не показав никаких подтверждающих документов, забрали Ивана Грозного с места хранения и водрузили на постамент".

"Поэтому представители администрации в этот же день в сопровождении полицейских сняли фигуру царя и увезли туда, где ее сейчас охраняют", - объяснила она. Сам памятник стоит на территории муниципального предприятия "Госстройзаказчик", объяснили в администрации.

Неофициально, по данным газеты "Новый город Александров", в администрации демонтаж связали с тем, что в районе сохраняется напряженная обстановка в связи с недавней спецоперацией ФСБ, и с распоряжением губернатора Владимирской области Светланы Орловой об отмене массовых мероприятий.

"Есть распоряжение губернатора, в котором говорится, что все массовые мероприятия, кроме 1 мая и 9 мая, в Александровском районе должны быть отменены", - сообщили в администрации.

В Александровском районе 19 апреля при оказании вооруженного сопротивления были убиты двое боевиков - приезжих из Центральной Азии, которые проживали под видом охранников в одном из коттеджей между деревнями Лизуново и Ивановское. По версии ФСБ, они были связаны с вербовщиками международных террористических организаций и проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств. 21 апреля в МВД сообщили, что в области разыскиваются пособники террористов.

Первый в России памятник царю Ивану Грозному, несмотря на протесты общественности, был открыт в октябре 2016 года в Орле у Богоявленского собора в месте впадения реки Орлик в Оку. В Александрове сочли, что их город тоже заслуживает памятника Грозному, поскольку с 1564 года по воле этого царя Александровская Слобода на 17 лет стала фактической столицей Российского Государства. Закладка камня в основание памятника прошла 6 августа 2016 года.