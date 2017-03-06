В 2016 году разрыв в доходах россиян снова начал расти

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NEWSru.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 12:36
В течение 2016 года по мере выхода экономики из кризиса разрыв между наиболее богатыми и бедными слоями населения России вновь начал расти и может по итогам года увеличиться еще сильнее, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень "Доходы населения в период выхода экономики из рецессии" Аналитического центра при правительстве.
© AP/Scanpix

По данным Аналитического центра, изменения в структуре доходов населения в прошедшем году ускорились за счет перераспределения между заработками и социальными выплатами, сообщает newsru.com

Так, доля оплаты труда в годовом выражении к концу III квартала снизилась на 0,8 п. п. - с 65,6% до 64,8%, а соцвыплаты выросли с 18,3% до 19,1%. Это исторический максимум, отмечается в докладе. За счет этого в 2016 году прекратился рост доли бедного населения - за девять месяцев его доля снизилась до 13,9% (14,1% за девять месяцев 2015 года).

При этом доля доходов от предпринимательской деятельности (в основном от индивидуального предпринимательства) снижалась - с 12% в 2002-2003 годах до 7,8% в прошлом году. Однако при этом вклад доходов от собственности (дивиденды, проценты от вкладов, выплаты по ценным бумагам) в общие поступления начал восстанавливаться - с 5% в 2011-2012 годах до 6,3% в 2016 году.

Рост данного показателя, по оценке центра, свидетельствует о "некотором улучшении положения более состоятельных слоев населения", что, в свою очередь, ведет к увеличению социального неравенства.

На это также указывает рост в первом полугодии прошлого года коэффициента Джини впервые за время текущего кризиса - до 0,399 (в первом полугодии 2015 года - 0,396) и коэффициента фондов - до 14,3 (на 0,1) за девять месяцев 2016 года, что косвенно свидетельствует о возврате к докризисной модели. Как отмечают авторы доклада, рост неравенства во II и III кварталах 2016 года совпадает с оживлением экономики.

В прошлом году сильно сократился объем сбережений населения: число тех, кто заявил о том, что имеет накопления, в ходе опроса для "Евробарометра в России" сократилось на треть. Если в 2015 году об этом говорили 55% опрошенных, то в прошлом году таковых оказалось только 40%.

По оценке авторов исследования, отказ от накопления денег в пользу их траты произошел в начале 2016 года и был связан со снижением ценности сбережений, а не с ухудшением материального положения населения.

NEWSru.com
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