«Он сожалеет о случившемся и просит прощения у потерпевших. Он сам не может это передать, так как находится в изоляторе», — рассказал адвокат на заседании.
Виктор Запрудский также сообщил, что в семье подростка не было никаких конфликтов, о которых пишут СМИ. «Сейчас некие люди ведут от имени моего подзащитного страницу в соцсетях, мы добьемся ее закрытия. Я не понимаю, какой "пятой колонне" это может быть интересно», — сказал он.
Защитник добавил, что будет просить суд отправить школьника под домашний арест, чтобы тот смог продолжить учиться на дому. Родители школьника, по словам адвоката, будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред. Они готовы извиниться перед потерпевшим.
Во вторник, 5 сентября, девятиклассник пришел на урок информатики с кухонным топориком, ударил им учительницу по голове, после чего взорвал несколько самодельных петард и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница получила черепно-мозговую травму, еще трое учеников пострадали, когда выпрыгивали из окон школы. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство». Школьнику пока не предъявили обвинений.
Одноклассники подростка рассказали, что другие ученики унижали его, считая что он «странный». По словам школьников, они предупреждали директора о том, что Михаил П. готовит нападение, однако та им не поверила. Исполняющая обязанности директора школы Наталья Решетова опровергла эту информацию: «Таких сигналов к нам не поступало». Она также заявила, что у нападавшего были «нормальные» отношения с одноклассниками, «признаков конфликта не было», а мальчик не проявлял агрессии на уроках.
Устроивший стрельбу в подмосковной школе девятисклассник раскаялся
15-летний ученик 9 класса школы номер 1 в подмосковной...
Поклонская ответила Жириновскому о "сексуальной неудовлетворенности" (1)
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила лидеру...
МИД РФ опубликовал фото людей на крыше консульства в Сан-Франциско и обвинил США в "беспределе" (14)
На странице российского дипведомства в фейсбуке...
Джабраилов назвал новую причину стрельбы в отеле Four Seasons (1)
Предприниматель Умар Джабраилов открыл стрельбу в...
СМИ: стратегия главы Генштаба России - хакерская атака, а не нападение (3)
Глава российского Генштаба взял тактику, разработанную...
TOP новостей
Кибернетическая безопасность: Как охраняются объекты государственной важности в Литве? (7)
Компании и объекты государственной важности Литвы...
Подозреваемые в убийстве Страздаускайте рассказали, как все происходило
Похищенная и запертая в багажнике жительница Плунге...
Петербургский политик: хорошим отношениям мешает комплекс большого брата (8)
"Петербург — как Россия, эффекты (от санкций) действуют...
Вильнюс для англичан – самый дешевый город в Европе (2)
Британское издание Telegraph опубликовала список самых...
Вернувшийся из Британии эмигрант: в Литве качество жизни лучше (47)
Вернувшийся в Литву после десяти лет, проведенных в...