Устроивший стрельбу в подмосковной школе девятисклассник раскаялся

«Он сожалеет о случившемся и просит прощения у потерпевших. Он сам не может это передать, так как находится в изоляторе», — рассказал адвокат на заседании.

Виктор Запрудский также сообщил, что в семье подростка не было никаких конфликтов, о которых пишут СМИ. «Сейчас некие люди ведут от имени моего подзащитного страницу в соцсетях, мы добьемся ее закрытия. Я не понимаю, какой "пятой колонне" это может быть интересно», — сказал он.

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Защитник добавил, что будет просить суд отправить школьника под домашний арест, чтобы тот смог продолжить учиться на дому. Родители школьника, по словам адвоката, будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред. Они готовы извиниться перед потерпевшим.

Во вторник, 5 сентября, девятиклассник пришел на урок информатики с кухонным топориком, ударил им учительницу по голове, после чего взорвал несколько самодельных петард и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница получила черепно-мозговую травму, еще трое учеников пострадали, когда выпрыгивали из окон школы. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство». Школьнику пока не предъявили обвинений.

Одноклассники подростка рассказали, что другие ученики унижали его, считая что он «странный». По словам школьников, они предупреждали директора о том, что Михаил П. готовит нападение, однако та им не поверила. Исполняющая обязанности директора школы Наталья Решетова опровергла эту информацию: «Таких сигналов к нам не поступало». Она также заявила, что у нападавшего были «нормальные» отношения с одноклассниками, «признаков конфликта не было», а мальчик не проявлял агрессии на уроках.