Усманов сравнил Навального с Шариковым в новом видеообращении

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bbcrussian.com
среда, 24 мая 2017 г. 12:32
Российский бизнесмен Алишер Усманов записал новое обращение к Алексею Навальному. Бизнесмен вновь обвинил оппозиционера во лжи, а также сравнил его с Полиграфом Шариковым, героем повести "Собачье сердце" Михаила Булгакова.
© Scanpix

Миллиардер Усманов опубликовал на своем YouTube-канале второе видеообращение к политику Алексею Навальному.

С первым таким обращением Усманов выступил 18 мая. Тогда бизнесмен ответил на обвинения оппозиционера, звучавшие в расследованиях фонда Навального. Еще до первого видеообращения бизнесмен подал на Навального в суд.

Навальный тогда записал ответное обращение, в котором вызвал Усманова на дебаты и повторил свои обвинения.

В новом трехминутном ролике Усманов заявил, что по итогам первого обращения он ожидал от Навального извинений, а не приглашения на дебаты.

"Вместо этого я услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм", - сказал Усманов.

По словам миллиардера, "давным-давно уже великий русский писатель Михаил Булгаков в повести "Собчье сердце" описал уже такого персонажа с огромной разрухой в голове - Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить".

"Ты, Алексей Полиграфыч, становишься достойным продолжателем", - сказал предприниматель.

Усманов также обвинил Навального в том, что, когда его тезисы "опровергаются с документами на руках", он "трусит".

По словам бизнесмена, оппозиционер отказывается взять на себя ответственность за свои слова. "Сделай первый шаг, скажи хоть, ошибся я, тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный", - предложил Усманов.

Комментируя предложение об участии в дебатов, Усманов заявил, что это были бы дебаты между "правдой и ложью". "Дебаты будут теперь в суде, - сказал миллиардер. - Тьфу на тебя еще раз".

Навальный коротко прокомментировал новое видеообращение Усманова у себя в "Твиттере".

"Господи, да там реально еще одно видеообращение Усманова. Я думал это шутка", - написал он.
Суть претензий

В своих роликах Навальный неоднократно обвинял Усманова в том, что 90% богатства предпринимателя связано с приватизацией советских горных комбинатов.

Оппозиционер утверждал, что Усманов "не создал абсолютно ничего", когда стал собственником этих предприятий, и не создал ни одного рабочего места.

Усманов назвал "враньем" заявления, что он "украл советские горно-обогатительные комбинаты". Он заявил, что не участвовал ни в одном залоговом аукционе. При этом, как утверждает миллиардер, за десять лет его руководства предприятиями было создано 40 тысяч рабочих мест.

В расследовании Фонда борьбы с корруппцией (ФБК) "Он вам не Димон", посвященному недвижимости, по версии Навального связанной с премьером Дмитрием Медведевым, утверждалось, что Усманов подарил фонду "Соцгоспроект" усадьбу на Рублевке стоимостью 5 млрд рублей.

Сам фонд, как считает ФБК, контролируется близкими к главе правительства людьми. Навальный расценил эту схему как взятку.

Другие претензии оппозиционера были связаны с тем, что Усманов отказался от налогового резидентства России.

"Ты врешь, что я не плачу налоги в России. А ты-то сам где платишь налоги? И вообще - ты платишь налоги? А вот я плачу налоги только в России", - ответил на это миллиардер.
Иск Усманова

13 апреля в Любинский суд Москвы поступил иск Усманова к Навальному. Истцом выступает лично бизнесмен, а ответчиками - Навальный и ФБК.

Миллиардер пообещал обратиться с иском сразу после выхода фильма "Он вам не Димон". "В случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления", - объяснил тогда предприниматель.

Навальный в ответ заявил, что все его утверждения подтверждаются документами.

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