Усманов пообещал айфоны авторам лучших мемов о его видеообращениях

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bbcrussian.com
понедельник, 29 мая 2017 г. 17:35
Предприниматель Алишер Усманов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объявил конкурс на лучшие мемы, посвященные его видеообращениям к оппозиционеру Алексею Навальному.
Ališeras Usmanovas
© RIA/Scanpix

Миллиардер пообещал размещать понравившееся ему мемы на своей странице и раз в неделю награждать авторов лучших работ смартфонами iPhone 7Plus.

Как отметил Усманов, именно на это устройство он снял свое первое видеобращение. Кроме того, бизнесмен пообещал дарить победителям конкурса футболки со своим автографом.

"Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов", - написал Усманов.

Миллиардер также отметил первые наиболее понравившееся ему "примеры творчества" - видеонарезку из своих обращений, ответов Навального и фильма "Собачье сердце", а также стикеры для мессенджера Telegram.

Свое первое обращение в адрес Навального Усманов опубликовал 18 мая. В нем он ответил на основные обвинения, которые были выдвинуты против него оппозиционером. В частности, Усманов рассказал свою версию происхождения своего состояния и того, где он платит налоги.

Через несколько дней на канале Усманова в YouTube было опубликовано еще одно обращение. Миллиардер снова обвинил оппозиционера во лжи, а также сравнил его с Полиграфом Шариковым - героем повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".

Еще до этого, в апреле, бизнесмен подал на Навального в суд. Усманов заявил, что публикации оппозиционера порочат его честь и достоинство, а также обвинил его в клевете.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый Навальным, опубликовал расследование о "тайной недвижимости" премьер-министра Дмитрия Медведева и связанных с ним фондах.

В нем, в частности, утверждалось, что фонд, который возглавляет однокурсник премьера Илья Елисеев, получил в подарок от Уманова земельный участок и особняк на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

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