Усманов подал в суд на Навального и Фонд борьбы с коррупцией

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Телеканал "Дождь"
четверг, 13 апреля 2017 г. 10:38
Российский бизнесмен Алишер Усманов подал в суд на политика Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией. Иск поступил в Люблинский суд Москвы, передает РИА Новости cо ссылкой на материалы суда.
Ališeras Usmanovas
© RIA/Scanpix

Заявление поступило в среду, 12 апреля, и уже зарегистрировано.

«В суд поступило исковое заявление от Усманова Алишера Бурхановича к Навальному Алексею Анатольевичу и некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией“», — подтвердила «Интерфаксу» пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

Подробности иска она уточнить не смогла.

В начале марта основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что однокурсник премьер-министра Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получили от Усманова участок и дом на Рублевском шоссе стоимостью в 5 миллиардов рублей по договору пожертвования.

11 апреля Усманов заявил о планах подать в суд на Навального. Он отметил, что у Навального нет «морального права» его обвинять, так как бизнесмен ведет дела «прозрачно и законно».

В ответ Навальный заявил, что продолжает обвинять Усманова и считает, что тот «заплатил взятку этой системе благотворительных фондов, которая принадлежит Медведеву».

Позже Усманов заявил, что обменял купленный для своей сестры участок и усадьбу в подмосковном Знаменском на землю фонда «Соцгоспроект» на Рублевке рядом со своим домом. Однако Навальный назвал ложью заявление Усманова о безденежной сделке с фондом однокурсника Медведева.

Телеканал "Дождь"
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