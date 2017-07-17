Уровень узнаваемости Навального остался прежним

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 17 июля 2017 г. 11:10
Прошедшие 12 июня во многих российских городах протестные митинги не добавили популярности оппозиционеру Алексею Навальному, свидетельствует опрос «Левада-Центра». Об этом пишет РБК.
A. Navalnas suimamas
© Reuters / Scanpix

Рейтинг узнаваемости оппозиционера после акций протеста оказался таким же, как и в марте, составив 55%.

38% респондентов в марте одобрили организованные Навальным акции протеста. В июне число опрошенных, придерживающихся подобного мнения, составило 39%.

В марте 28% респондентов заявили, что Навальный действует в интересах Запада, а в июне этот показатель составил 30%.

31% опрошенных в марте связали организованные Навальным акции протеста с его президентской кампанией, а в июне подобного мнения придерживались 28% опрошенных.

В марте 17% участников опроса заявили, что Навальный действует в интересах некой группы лиц во власти, а в июне число респондентов, согласных с этим высказыванием, составило 21%.

Число тех, кто уверен, что антикоррупционные расследования Навального проводятся в интересах России, и в марте, и в июне составило 12%.

За три месяца не изменилась и осведомленность людей об антикоррупционных акциях. И в марте, и в июне она была равна 61%.

В конце июня сообщалось, что изучить отношение россиян к Навальному после акций протеста поручила администрация президента. Отмечалось, что этой работой, в частности, занимались ФОМ и ВЦИОМ.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что акции протеста 12 июня были организованы в целях саморекламы для решения личных вопросов.

В Москве и Санкт-Петербурге на них были задержаны около 860 и 600 человек соответственно.

Телеканал "Дождь"
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