Уполномоченная по правам человека назвала новую колонию Дадина лучшей в России

Колония, в которую переведен оппозиционер Ильдар Дадин, считается одной из лучших в России, сообщила уполномоченная по правам человека при российском президенте Татьяна Москалькова.

"Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников. Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН", - заявила Москалькова в беседе с Интерфаксом.

В воскресенье жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова сообщила в "Фейсбуке", что оппозиционер связался с ней. В телефонном разговоре он сообщил, что находится в исправительной колонии номер 5 в Алтайском крае.

В начале декабря Дадин был этапирован из колонии номер 7 города Сегеж в Карелии. Более месяца семья оппозиционера не знала, где он находится. В соцсетях организовали информационную кампанию "Где Ильдар Дадин?". В некоторых городах прошли акции в его поддержку.

По словам Москальковой, длительность этапа Дадина была связана с тем, что на нем делались перерывы, в том числе на новогодние праздники.

"Любая перевозка - это сложное испытание. Важно, что родственники поддерживают его, я с ними остаюсь на связи, с мамой на связи, во время праздников рассказывала ей, где он находится, что происходит, чтобы не было беспокойства", - заявила Москалькова.

Она также сообщила, что собирается представить Госдуме законопроект, расширяющий перечень оснований для перевода из одной колонии в другую. В качестве такого основания в нем будет указано более удобное для семьи осужденного расположение его новой колонии.

Дадин был первым россиянином, осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов и демонстраций. За участие в нескольких одиночных пикетах он получил 2,5 года колонии.

В начале ноября Дадин сообщил о пытках в колонии в Сегеже. Это вызвало большой резонанс, на фоне которого к нему в колонию приехала и Москалькова.

По итогам встречи она сообщила, что не нашла следов пыток, однако попросила перевести Дадина в другую колонию. ФСИН также утверждала, что следов побоев и доказательств пыток над Дадиным нет.

Президентский совет по правам человека (СПЧ) позднее опубликовал доклад, в котором обвинил сотрудников управления ФСИН по Карелии в попытках скрыть от правозащитников материалы по делу Дадина.

1 декабря стало известно, что Дадин был переведен в одиночную камеру на полгода после драки сокамерником. Во ФСИН заявляли, что против него может быть возбуждено новое уголовное дело.