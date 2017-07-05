Умер писатель Даниил Гранин

Незадолго до кончины Гранин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Германа и его жены Анны Бакировны в селе Волынь Курской области.
В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков.
Литературную деятельность Гранин начал в 1937 году.
Первый роман "Искатели", принесший писателю известность, был опубликован в 1954 году, а уже двумя годами позже он лег в основу одноименного фильма.
Позже были написаны "Иду на грозу" (1962), "Выбор цели" (1975), "Блокадная книга" (1979), "Зубр" (1987) и многие другие.
По произведениям Гранина было снято более 10 художественных фильмов, в которых он был автором или соавтором сценария.
Гранин много лет занимался общественной деятельностью. В конце 60-х и начале 70-х годов возглавлял Ленинградское отделение Союза писателей. С 89-го по 91-й год был народным депутатом СССР.
В 2017 году Гранин получил госпремию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
Гранин - кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Петербурга, лауреат многочисленных премий в области литературы и искусства.