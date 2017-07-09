Умер медиаменеджер и блогер Антон Носик

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bbcrussian.com
воскресенье, 9 июля 2017 г. 11:55
Журналист и блогер Антон Носик скончался в возрасте 51 года, об этом в "Твиттере" сообщил его близкий друг Демьян Кудрявцев, владелец газет The Moscow Times и "Ведомости".
© Facebook nuotr.

Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке.

Он также занимал пост медиадиреактора компании SUP Media, владеющей сервисом блогом LiveJournal и был автором популярного блога, входил в десятку самых популярных блогеров Рунета по версии Яндекса.

Артон Носик родился в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. Его отец в 2011 году был избран почётным членом Российской академии художеств. Отчим Антона - художник Илья Кабаков.

В 1990 году Носик эмигрировал в Израиль, где начал свою журналистскую деятельность. Как журналист он приобрел широкую известность в Израиле благодаря своих газетным материалам - сначала на экономические темы, а затем - на темы интернета и компьютеров.

В 1997 году вернулся в Россию.

Антон Носик был членом Российского еврейского конгресса. Он активно занимался общественной деятельностью.

В 2016 году Антона Носика оштрафовали на 500 тысяч рублей за пост в "Живом Журнале" под заголовком "Стереть Сирию с лица земли".

Суд признал запись, в которой Носик одобрял российские бомбардировки Сирии и сравнивал страну с нацистской Германией, экстремистской.


Сам блогер отказывался признавать свою вину.

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