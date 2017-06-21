Умер экс-глава службы нелегальной разведки КГБ Юрий Дроздов

О смерти бывшего руководителя одного из самых секретных советских спецподразделений сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В сообщении о кончине Дроздова кратко и без подробностей перечисляются его заслуги: участник Второй мировой войны, дошел до Берлина, перейдя на службу в КГБ, работал в Германии, был резидентом в Китае и США, а затем возглавил нелегальную разведку - одну из самых секретных спецслужб Советского Союза.

В числе наиболее известных операций, проведенных при участии Дроздова - обмен американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого в 1960 году при выполнении разведывательного полета над Уралом, на разоблаченного в США советского разведчика Рудольфа Абеля.

Юрий Дроздов был инициатором создания специального подразделения для выполнения диверсионно-разведывательных операций за границей.

В числе наиболее известных операций, проведенных при участии Дроздова - обмен американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого в 1960 году при выполнении разведывательного полета над Уралом, на разоблаченного в США советского разведчика Рудольфа Абеля.

Юрий Дроздов был инициатором создания специального подразделения для выполнения диверсионно-разведывательных операций за границей.

Фактически его идея была реализована уже в конце 1970-х годов. В декабре 1979 года созданная при непосредственном участии Дроздова спецгруппа "Зенит" приняла участие в громкой зарубежной миссии - штурме дворца афганского лидера Хафизуллы Амина в Кабуле. Захват дворца и убийство Амина положили начало вторжению советских войск в Афганистан.

В 1981 году при активном содействии тогдашнего главы КГБ СССР Юрия Андропова курируемое Дроздовым подразделение постановлением правительства официально вошло в структуру КГБ под названием "Группа специального назначения "Вымпел".

"Вымпел" участвовал еще в серии крупных диверсионно-разведывательных операций - в Африке, на Кубе, в том же Афганистане. Однако в 1993 году группа была переподчинена МВД и фактически расформирована. Сейчас в составе центра специального назначения ФСБ есть одноименное спецподразделение, оно занимается борьбой с терроризмом.

Сам Дроздов вышел в отставку двумя годами ранее. Он написал несколько книг о советской разведке, был почетным президентом Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения и спецслужб "Вымпел-Союз".

Как говорил отставной генерал в немногочисленных интервью, после ухода на пенсию он не поддерживал отношений с российскими специальными структурами.

Выдержки из интервью Юрия Дроздова, опубликованного на сайте Группа-вымпел.рф в апреле 2016 года:

- Перед нами ставилась задача - найти предателя. Мы находили, общались с ним, но для того чтобы ликвидировать кого-либо, требовалось отдельное решение Политбюро. Но это касалось только "наших".

- Применять сегодня оружие, которое истребит всё человечество, нельзя. Судя по документам наших "партнёров", сделать войну безопасной можно только с помощью асов-диверсантов, которые могут выводить из строя объект, не вступая с ним в бой, уничтожать противника, делая его неспособным наносить удары.

У нас есть опыт прохождения подготовки в целом ряде подразделений противника. Некоторые сотрудники отряда нелегально прошли "стажировку" в спецподразделениях НАТО, служили во Французском иностранном легионе, принимали добровольное участие в оказании братской помощи Югославии... На территории ряда стран были оборудованы тайники со специальным снаряжением для разведывательно-диверсионной деятельности на "особый период". О том, существуют ли они сегодня, пусть болит голова у иностранных разведок.

- Положительной оценки спецорганам НАТО и американской системе подготовки я бы не дал. То, что они делают, - это стремление осуществлять спецоперации "в белых перчатках", что, на мой взгляд, довольно сомнительное дело. У них идёт ослабление военного качества операций. Но я бы всё-таки отдал должное американцам по той причине, что, решая вопросы глобализации, они уделяют огромное внимание совершенствованию, структуре и наработке нового, качественного боевого опыта своих спецподразделений. Причём они полностью изменили свой подход к работе, проанализировав весь имеющийся в мире опыт, в том числе уделив пристальное внимание опыту борьбы Советского Союза с басмачеством.

- Из-за ошибочно взятого направления по идеологическому воспитанию населения произошла деморализация нашего общества. В результате деятельности телевидения воспитывается ненависть друг к другу, культивируется убийство, нет никаких героев, точнее, героями становятся люди, которые фактически решают вопросы личной или групповой наживы. Производители всего этого надеются, что в случае вероятных осложнений в стране они найдут себе где-то убежище, - это ошибочная позиция. Открытые границы и решение шенгенских вопросов по безвизовому общению не спасёт бегущих с корабля... Как показывают последние события, границы захлопываются очень быстро, так же как и банковские счета.