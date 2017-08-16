Улюкаев: была провокация взятки после ложного доноса Сечина

В среду Замоскворецкий суд начал рассматривать по существу дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении взятки. Улюкаев по-прежнему не признает свою вину и называет обвинения "сфабрикованными из ложных показаний Сечина".

При входе в суд экс-министр сообщил, что у него все хорошо и что он верит в рост экономики.

Как передает корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко, уже в зале суда Улюкаев предложил уступить свое место журналистам, которым не хватило мест. Однако желающих не нашлось. "Не хотите?! Странные какие!", - прокомментировал он.

Перед началом заседания экс-министр вдумчиво что-то читал с электронной книги. С прессой почти не общался, судебный пристав попросил журналистов воздержаться от вопросов.

Однако кто-то все же задал вопрос о том, рассчитывает ли он доказать невиновность. Улюкаев ответил: "Рассчитываю".

На заседании гособвинитель заявил, что Улюкаев получил взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина лично, а следственный эксперимент организовала ФСБ. Заявлений об участии Сечина в следственном эксперименте прежде на процессе не звучало.

"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", - описал Улюкаев события, предшествующие эпизоду с передачей двух миллионов долларов в офисе "Роснефти".

"Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях", - заявил подсудимый.

Он также заявил о ложных показаниях против него тогдашнего начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова. О провокации Улюкаев уже говорил после предварительного заседания 8 августа.

Адвокат Улюкаева Виктория Бурковская ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. По ее словам, обвинительное заключение, зачитанное прокурорами, отличается от того, что получил подсудимый 27 июля. Суд в этом ходатайстве отказал.

В итоге суд отложил рассмотрение дела до 1 сентября, чтобы допросить свидетелей.

Улюкаев заявил журналистам, что ответы на их вопросы - основание для изменения ему меры пресечения. "Если не хотите видеть меня за решеткой, не надо, пожалуйста [их задавать]", - сказал он.

"С учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении, мы не будем комментировать выбранный им способ защиты", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Как карьера министра закончилась у офиса "Роснефти"

Улюкаева обвиняют в получении 2 млн долларов за покровительство в совершении сделки, в результате которой "Роснефть" купила "Башнефть". Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, кроме того, Улюкаева могут лишить права занимать определенные должности на такой же срок и взыскать штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Министра задержали 14 ноября прошлого года у офиса "Роснефти". Следственный комитет России утверждает, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов.

Эти деньги, по версии следствия, ему передали за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти" "Роснефтью".

На руках министра эксперты обнаружили следы специального вещества, которым следователи обработали ручку кейса с деньгами. Первый такой чемодан Улюкаеву в этот день передали в одном из офисов "Роснефти", второй ему якобы пообещали донести до машины.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась компания "Роснефть". Представители компании пожаловались, что министр вымогает у них взятку за положительную оценку, позволившую компании приобрести государственный пакет акций "Башнефти".

Позже СМИ сообщили, что глава "Роснефти" Игорь Сечин лично пригласил Улюкаева на встречу, во время которой чиновник и был задержан. По данным Reuters, Сечин присутствовал при передаче чемоданов с деньгами Улюкаеву.

8 августа в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что Сечин заявлен свидетелем по делу Улюкаева со стороны обвинения.

Как министра взяли в разработку

После задержания и ареста Улюкаева, 15 ноября 2016 года президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин получал всю информацию о ходе оперативной разработки Улюкаева.

РБК со ссылкой на анонимный источник писал, что разработка министра заняла у правоохранительных органов не меньше года. В конце лета 2016 года суд выдал разрешение на прослушку его телефона. Оперативным сопровождением занималась Федеральная служба безопасности. Курировал операцию начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов. В сентябре 2016 года, еще до задержания министра, он перешел в "Роснефть" на должность вице-президента.

О решающей роли Феоктистова в задержании Улюкаева заявили два собеседника РБК, близкие к руководству ФСБ, и два сотрудника служб безопасности крупных компаний. В марте Феоктистов вернулся на службу в ФСБ. О его вызове в суд пока не ходатайствовала ни защита, ни обвинение.