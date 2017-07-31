Украинского пенсионера осудили по делу о подготовке теракта в Ростовской области

Сизоновича осудили по нескольким статьям — подготовка теракта, незаконный оборот взрывных устройств и незаконное пересечение границы России.

По версии обвинения, в апреле 2014 года Сизонович вместе с «неустановленным следствием лицом» под псевдонимом «Владиславович» создал в Киеве преступную группу, которая собиралась устраивать взрывы на подконтрольных вооруженным сепаратистам территориях востока Украины.

Следствие считает, что Сизонович изготавливал взрывные устройства. Он также собирал информацию о железнодорожном вокзале в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области и расположенной поблизости станции «Лихая», чтобы устроить там теракт.

Теракт был запланирован 17 или 18 сентября 2016 года — во время выборов в Госдуму, утверждают следователи ФСБ. По их мнению, Сизонович хотел положить одно СВУ в мусорную урну около вокзала, другую — в урну на автобусной остановке, и разложить мины на путях станции «Лихая».

Сам Сизонович свою вину полностью признал. Его адвокат попросила смягчить наказание, учитывая возраст подсудимого, его состояние здоровья, «деятельное участие в расследовании дела и искреннее раскаяние».