Удальцов: Навальный мне не помогал, митинговать за него не пойду

"Излишнее доверие к некоторым людям и провокация власти привели меня в тюрьму. Я потерял 4,5 года жизни. Я буду исправлять ошибки", - заявил Удальцов.

Тюрьму он назвал "санаторием "ноль звёзд" - не бьют и три раза кормят". По его словам, в тюрьме люди деградируют и ничего романтического в сидении в тюрьме нет.

Ситуация в стране, по словам Удальцова, с момента его ареста не изменилась. "Бедные беднеют, богатые богатеют, ничего не изменилось", - сказал он.

Ближайшими задачами для себя Удальцов назвал максимальную активизацию и объединение левого движения, а также перезапуск "Левого фронта".

По словам Удальцова, достигнутая в 2011-2012 гг. консолидация оппозиции сейчас разрушена. Он призвал исправить это и вновь объединиться оппозиционерам разных взглядов.

Удальцов высказал предложение выдвинуть единого левого кандидата на выборах президента. Для этого он готов говорить с лидерами КПРФ и "Справедливой России" Геннадием Зюгановым и Сергеем Мироновым.

"Я не пойду митинговать за Навального", - сказал Удальцов, добавив, что готов протестовать против коррупции и других проблем, "а не пиарить Навального".

"Навальный мне не помогал", - сообщил Удальцов в ответ на вопрос, получал ли он помощь от Алексея Навального в тюрьме.

Отвечая на вопросы журналистов, Удальцов поддержал решение жителей Крыма быть с Россией, а воевавших в Донбассе "за свой язык" назвал героями и братьями.

При этом он уверяет, что не изменил свои взгляды и по-прежнему находится в жёсткой оппозиции к действующей власти.

"Наш президент не хочет или не может поставить на место зарвавшуюся и зажравшуюся элиту", - заявил Удальцов.

Намерен разобраться

Вспоминая события на Болотной площади, Удальцов раскритиковал оппозиционеров Алексея Навального и Илью Пономарева за их действия 6 мая 2012 года. "Илья Пономарев бегал там и говорил прорывать оцепление. Я не понимаю, зачем он это делал. <...> Навальный зачем-то говорил, чтобы все садились у кинотеатра "Ударник". Это было странно, зачем подставлять людей под репрессии", - заявил Удальцов.

По словам Удальцова, действия его коллег по оппозиции вызывают у него подозрения, не действовали ли они "в связке с властью, которая с удовольствием перегородила проход на Болотной". По словам Удальцова, он намерен разобраться с тем, что произошло 6 мая.

В июле 2014 года Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев были осуждены на 4,5 года колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.

По версии следствия, при финансовой поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе Удальцов и Развозжаев планировали массовые беспорядки по всей России. В основу уголовного дела лег фильм телеканала НТВ "Анатомия протеста-2" - в нем содержалась запись встречи с Таргамадзе. Из фильма следовало, что оппозиционеры обсуждали с ним финансирование протестного движения.

Целью Таргамадзе, по версии обвинения, была дестабилизация общественно-политической обстановки с целью мести Владимиру Путину за войну с Грузией. Удальцов же ездил по России с целью вербовки сторонников.

6 мая 2012 года, посчитал суд, из-за его действий случилась давка на Болотной площади во время митинга - Удальцов сел на землю, призывая других участников к сидячей забастовке. По мнению следствия, Удальцов планировал прорвать оцепление и организовать палаточный лагерь у Кремля.

Развозжаев вышел на свободу в апреле этого года. Всего по "болотному делу" были осуждены более 30 человек.