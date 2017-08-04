Учитель просит наказать авторов "ложных доносов" на создателей "Матильды"

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NEWSru.com
пятница, 4 августа 2017 г. 13:01
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, попросил Генерального прокурора Юрия Чайку проверить обращения "сотен православных", потребовавших от надзорного ведомства привлечь создателей фильма "Матильда" к уголовной ответственности за экстремизм и оскорбление религиозных чувств верующих и запретить демонстрацию этой картины.
© AP / Scanpix

"Я прошу генпрокурора Юрия Чайку поручить при выявлении в ходе проверки заявлений, содержащих признаки заведомо ложного доноса о якобы совершении создателями фильма "Матильда" противоправных действий, принять меры по привлечению каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности", - заявил Добрынин "Интерфаксу" 4 августа.

Также он попросил генпрокурора "принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно организовавшим направление в Генпрокуратуру анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее "срежиссированных" обращений".

Накануне адвокат Оксана Михалкина сообщила журналистам, что 2 августа несколько сотен представителей различных православных общин через электронную приемную Генпрокуратуры подали заявления с просьбой организовать проверку и по ее результатам привлечь создателей еще не вышедшего на экраны фильма "Матильда" к ответственности по статьям 148 и 282 УК РФ.

Также авторы этих заявлений настаивают на обращении Генпрокуратуры в суд с требованием запретить демонстрацию нового фильма Алексея Учителя "как оскорбляющего религиозные чувства православных христиан", добавила адвокат, представляющая интересы этих заявителей.

Каждый из заявителей подавал отдельное обращение, отметила Михалкина. В своих заявления верующие утверждают, что создатели "Матильды" сознательно исказили исторические события в сценарии и трейлерах фильма как в фактическом, так и в морально-нравственном плане. Заявители уверены, что выход этого фильма в широкий прокат будет означать распространение ложной и порочной информации о лицах, особо почитаемых православными верующими в России, передало ТАСС.

1 августа во многих городах страны прошло так называемое молитвенное стояние православных активистов из числа противников выхода "Матильды" на отечественные экраны. Организаторами этих мероприятий выступили общественные движения "Сорок Сороков" и "Царский крест". Русская православная церковь заблаговременно открестилась от "стояния", назвав его "гражданской акцией".

Обмен уколами

Накануне "стояния" адвокат Добрынин сообщил журналистам, что направил запрос на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором попросил предоставить ему информацию о количестве обращений граждан к депутату Поклонской в связи с фильмом "Матильда" и о числе ее зарегистрированных ответов в период с 1 ноября 2016 года по 31 июля 2017-го.

Добрынин считает, что парламентарий преувеличивает степень озабоченности россиян фильмом о романе будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, поскольку озвученные Поклонской цифры "никак не совпадают с опубликованной официальной статистикой". При этом поступившие к ней обращения Поклонская рассматривает как повод для направления депутатских запросов в правоохранительные органы, отметил адвокат.

Премьера картины "Матильда" запланирована на 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в прокат фильм должен выйти 25 октября. При этом еще задолго до премьеры депутат Госдумы Наталья Поклонская развернула и возглавила кампанию православной общественности против грядущего выхода "Матильды" на отечественные экраны и неоднократно обращалась в прокуратуру, а режиссер Алексей Учитель несколько раз сообщал о проверках надзорных органов.

21 июня Поклонская объявила, что "Матильда" признана Церковью хулой на Духа Святого, а православных верующих, присутствовавших на закрытых показах картины, якобы отлучили от святого причастия на шесть месяцев, однако в Московском патриархате РПЦ это опровергли.

Учитель со своей стороны неоднократно высказывал возмущение в связи действиями Поклонской и обращался в комиссию Госдумы по этике.

Между тем президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 15 июля отказался защищать "Матильду" от Поклонской, но огласился с Учителем, что подстрекательство к проведению однообразных проверок со стороны депутата недопустимо.

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