Учитель просит наказать авторов "ложных доносов" на создателей "Матильды"

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, попросил Генерального прокурора Юрия Чайку проверить обращения "сотен православных", потребовавших от надзорного ведомства привлечь создателей фильма "Матильда" к уголовной ответственности за экстремизм и оскорбление религиозных чувств верующих и запретить демонстрацию этой картины.

"Я прошу генпрокурора Юрия Чайку поручить при выявлении в ходе проверки заявлений, содержащих признаки заведомо ложного доноса о якобы совершении создателями фильма "Матильда" противоправных действий, принять меры по привлечению каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности", - заявил Добрынин "Интерфаксу" 4 августа.

Также он попросил генпрокурора "принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно организовавшим направление в Генпрокуратуру анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее "срежиссированных" обращений".

Накануне адвокат Оксана Михалкина сообщила журналистам, что 2 августа несколько сотен представителей различных православных общин через электронную приемную Генпрокуратуры подали заявления с просьбой организовать проверку и по ее результатам привлечь создателей еще не вышедшего на экраны фильма "Матильда" к ответственности по статьям 148 и 282 УК РФ.

Также авторы этих заявлений настаивают на обращении Генпрокуратуры в суд с требованием запретить демонстрацию нового фильма Алексея Учителя "как оскорбляющего религиозные чувства православных христиан", добавила адвокат, представляющая интересы этих заявителей.

Каждый из заявителей подавал отдельное обращение, отметила Михалкина. В своих заявления верующие утверждают, что создатели "Матильды" сознательно исказили исторические события в сценарии и трейлерах фильма как в фактическом, так и в морально-нравственном плане. Заявители уверены, что выход этого фильма в широкий прокат будет означать распространение ложной и порочной информации о лицах, особо почитаемых православными верующими в России, передало ТАСС.

1 августа во многих городах страны прошло так называемое молитвенное стояние православных активистов из числа противников выхода "Матильды" на отечественные экраны. Организаторами этих мероприятий выступили общественные движения "Сорок Сороков" и "Царский крест". Русская православная церковь заблаговременно открестилась от "стояния", назвав его "гражданской акцией".

Обмен уколами

Накануне "стояния" адвокат Добрынин сообщил журналистам, что направил запрос на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором попросил предоставить ему информацию о количестве обращений граждан к депутату Поклонской в связи с фильмом "Матильда" и о числе ее зарегистрированных ответов в период с 1 ноября 2016 года по 31 июля 2017-го.

Добрынин считает, что парламентарий преувеличивает степень озабоченности россиян фильмом о романе будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, поскольку озвученные Поклонской цифры "никак не совпадают с опубликованной официальной статистикой". При этом поступившие к ней обращения Поклонская рассматривает как повод для направления депутатских запросов в правоохранительные органы, отметил адвокат.

Премьера картины "Матильда" запланирована на 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в прокат фильм должен выйти 25 октября. При этом еще задолго до премьеры депутат Госдумы Наталья Поклонская развернула и возглавила кампанию православной общественности против грядущего выхода "Матильды" на отечественные экраны и неоднократно обращалась в прокуратуру, а режиссер Алексей Учитель несколько раз сообщал о проверках надзорных органов.

21 июня Поклонская объявила, что "Матильда" признана Церковью хулой на Духа Святого, а православных верующих, присутствовавших на закрытых показах картины, якобы отлучили от святого причастия на шесть месяцев, однако в Московском патриархате РПЦ это опровергли.

Учитель со своей стороны неоднократно высказывал возмущение в связи действиями Поклонской и обращался в комиссию Госдумы по этике.

Между тем президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 15 июля отказался защищать "Матильду" от Поклонской, но огласился с Учителем, что подстрекательство к проведению однообразных проверок со стороны депутата недопустимо.