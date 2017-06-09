Учитель "не по своей воле" показал "Матильду" в Кремле

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NEWSru.com
пятница, 9 июня 2017 г. 16:15
Под давлением со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской режиссер Алексей Учитель был вынужден провести "ответственный показ" фильма "Матильда" для руководства администрации президента и Госдумы РФ.
© RIA/Scanpix

Об этом Учитель рассказал в ходе презентации компании "Каропрокат" в рамках фестиваля "Кинотавр" в Сочи, пишет newsru.com

"Два дня назад я получил персональное письмо от госпожи Поклонской, где в начале даже было слово "уважаемый". Я обрадовался этому обстоятельству, но дальше там было очень смешно. В официальном письме на бланке Госдумы было написано: "Я узнала, что фильм посмотрели руководящие люди нашего государства. Вы обязаны представить фильм экспертам, которых я назначу", - цитирует Учителя The Hollywood Reporter.

Режиссер рассказал, что по запросам Генпрокуратуры и Поклонской Санкт-Петербургскому госуниверситету была заказана экспертиза фильма, и эксперты не нашли никаких нарушений по девяти пунктам обвинений. Кроме того, казначейство пересчитало массовку, задействованную в кадре, сверяя ведомости и количество людей на экране. Единственной претензией, по словам Учителя, стала оплата билетов для Анны Чиповской, которую трижды вызывали на пробы в Петербург и так и не сняли.

"В итоге создатели картины провели "ответственный показ, на котором полное руководство администрации президента и председатель Госдумы посмотрели кино", - отчитался Алексей Учитель.

По его словам, высокопоставленные зрители остались довольны картиной, что позволяет надеяться на отсутствие препятствий к прокату "Матильды". В настоящее время создатели ленты завершают работу над компьютерной графикой. Целиком фильм можно будет увидеть на "КиноЭкспо" в Петербурге осенью, а в прокат он должен выйти 25 октября.

Наталья Поклонская уже в течение нескольких месяцев ведет борьбу за запрет выхода "Матильды". Несколько раз депутат просила прокуратуру проверить фильм на содержание в нем состава преступления, описанного в статье 148 УК РФ ("Оскорбление чувств верующих").

Экс-прокурор аннексированного Россией Крыма также направила в Генпрокуратуру заключение экспертов, которые признали, что представленный в картине образ Николая II "не может не оскорблять чувства значительной части православных христиан", и рекомендовали запретить показ картины.

Сам Учитель неоднократно высказывал возмущение в связи с попытками Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Он даже обратился в комиссию по этике Госдумы с просьбой проверить действия депутата.

На днях министр культуры Владимир Мединский, говоря о скандале вокруг "Матильды", заявил, что история все больше "смещается в сторону цирка". "Мне сложно это комментировать", - признался глава Минкульта.

В картине рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Роль царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, Кшесинскую сыграла польская актриса Михалина Ольшанска. В фильме также снимались Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

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