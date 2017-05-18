Участнику митинга 26 марта в Москве дали срок в колонии-поселении

Тверской районный суд Москвы приговорил 28-летнего актера Юрия Кулия к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на полицейского во время антикоррупционного митинга, который состоялся в Москве 26 марта по инициативе Алексея Навального.

Суд признал Кулия в применение насилия к сотрудникам полиции, неопасному для жизни и здоровья, передает Интерфакс. Максимальный срок по этой статье - пяти лет лишения свободы.

Обвинение просило для подсудимого два года колонии общего режима. Защита Кулия просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

В суде Кулий заявил, что совершил "нехороший поступок" и извинился перед потерпевшим бойцом нацгвардии. Подсудимый просил суд не назначать ему реальное наказание, а ограничиться штрафом или исправительными работами.

Дело Кулия рассматривалось в особом порядке - без допроса свидетелей и исследования доказательств, - поскольку он пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

По российскому законодательству в таком случае наказание для обвиняемого не может быть больше двух третей от максимального срока, установленного Уголовным кодексом России.

На судебном заседании в четверг (весь процесс занял один день) актер заявил, что его выход на митинг 26 марта был ошибкой.

"Я больше никогда на митинг не пойду. Я не хотел такого резонанса", - сказал он.

После оглашения приговора, отвечая на вопрос журналиста радио "Эхо Москвы", зачем он признал вины, Кулий ответил: "Я рассчитывал на условный срок", сообщает "Медиазона".

26 марта в Москве и десятках городах России прошли антикоррупционные митинги, участвовать в которых призвал оппозиционер Алексей Навальный.

Акции протеста были организованы после выхода фильма-расследования "Он вам не Димон", в котором в отношения российского премьера Дмитрия Медведева выдвигаются подозрения в коррупции. В Москве по разным оценкам в акции приняли участие от 10 тысяч до 50 тысяч человек, и около тысячи были задержаны.

После митинга в Москве Следственный комитет России предъявил уголовные обвинения четверым задержанным. Все они дали признательные показания. Кроме Кулия суд отправил под стражу Александра Шпакова, Станислава Зимовца и Андрея Косых.

Следственный комитет распространил фотографию, на которой видно, как Кулий во время митинга толкает бойца нацгвардии. По версии следствия, обвиняемый схватил бойца за руку и причинил тому физическую боль.

Адвокат Кулия Алексей Липцер говорил порталу "Медиазона", что помимо пострадавшего нацгвардейца показания против его подзащитного дал активист прокремлевской организации SERB Александр Петрунько.

До суда Кулий содержался в СИЗО.