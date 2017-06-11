Убивший четырех прохожих подмосковный стрелок застрелен полицией

Житель подмосковного поселка Кратово, открывший стрельбу по прохожим и убивший по меньшей мере четырех человек, застрелен полицией, сообщает российское МВД.

Звуки стрельбы в подмосковном поселке Краково прозвучали вечером в субботу, 10 июня, передает Newsru.com. Местный житель, забаррикадировавшийся в собственном доме, открыл стрельбу по прохожим. Когда к месту стянулись правоохранители, он начал бросать гранаты. В результате действий преступника погибли четыре человека, есть раненые.

От переговоров с кем-либо стрелок отказывался. Когда правоохранители оцепили дом злоумышленника, он устроил в здании пожар, а затем каким-то образом смог проскочить через оцепление и скрыться. Обнаружили его спустя несколько часов. Очевидцы сообщали о непрекращающейся стрельбе и взрывах.

В ходе операции по обезвреживанию преступника пострадали четверо спецназовцев. Глава МВД Владимир Колокольцев, который находился на месте событий, заявил, что они получили легкие ранения. Министр также сообщил, что житель Кратово, после того как был блокирован, отстреливался на протяжении нескольких часов. За это время произошло 14 взрывов. По словам Колокольцева, выяснением мотивов злоумышленника теперь займется следствие.

Источник "Интерфакса" между тем рассказал, что стрелок страдал психическим расстройством и ранее наблюдался у психиатров. "Во время обострений он становился буйным и остро нуждался в психиатрическом лечении и наблюдался у врачей. Употреблять алкоголь ему было запрещено. Но запрета он не придерживался", - уточнил собеседник агентства. Об этом ранее рассказывали и соседи преступника, отмечавшие, что тот проходил лечение в психиатрической клинике. При этом местные жители говорили, что в конфликты ни с кем стрелок не вступал и был крайне замкнутым человеком.

Соседи стрелка рассказывали, что тот на протяжении всей весны пилил деревья в округе, чтобы было "удобнее стрелять". По неофициальной информации, преступник когда-то работал в структуре МЧС, был черным копателем, жил крайне замкнуто. Об открытых конфликтах с окружающими ничего неизвестно. Судимостей за мужчиной не значилось.