Убийство Немцова: в суде поговорили о камерах слежения возле Кремля

В среду представления своих доказательств должны были начать адвокаты Заура Дадаева - основного обвиняемого по этому делу, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления.

Однако рассмотрение было отложено, поскольку, по словам судьи, большой зал суда, где проходят слушания дела, понадобился в другом процессе для проведения видеосвязи.

В свою очередь, другие помещения суда не пригодны для рассмотрения дел с участием жюри присяжных, объяснили журналистам.

Приобщить, но не показывать

До объявления перерыва адвокаты Дадаева успели заявить ходатайство о приобщении к делу больших фотоплакатов с изображением местности в районе Большого Москворецкого моста с указанием расположения камер видеонаблюдения. По мнению защиты, эти материалы позволили бы присяжным более четко и ярко представить себе место, где было совершено преступление.

Государственное обвинение категорически возражало против этого, обратив внимание на то, что фотографии были сделаны не ранее ноября 2016 года и таким образом не могут дать представление о том, как все выглядело в феврале 2015 года.

Представители потерпевшей стороны, адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова, напротив, ходатайство защиты поддержали. Прохоров в своей речи также особо подчеркнул, что представители Жанны Немцовой по-прежнему считают крайне маловероятным, чтобы ни одна из многочисленных камер Федеральной службы охраны не зафиксировала момента убийства.

В результате судья Житников удовлетворил ходатайство защиты частично: позволил приобщить фотоплакаты к делу, но запретил показывать их присяжным.

Забывчивый комбат

Днем ранее, во вторник, на процессе по делу об убийстве Немцова давали показания бывший командир батальона "Север" Алибек Делимханов и бывшая подруга подсудимого Темирлана Эскерханова Лариса Балюк.

Алибек Делимханов стал первым из высокопоставленных чеченцев, согласившихся дать свидетельские показания по делу об убийстве Немцова. Он родной брат депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, считающегося правой рукой главы республики Рамзана Кадырова.

Бывший командир "Севера" на большинство вопросов либо отказался отвечать, либо говорил, что не может вспомнить событий двухлетней давности.

Он, впрочем, подтвердил, что его экс-заместитель Руслан Геремеев приходится ему дальним родственником. Где сейчас находится Геремеев, Делимханов не знает. Семья Немцова считает, что Геремеев может быть причастен к убийству, однако следствие так и не допросило его и не выдвинуло против него каких-либо обвинений.

Дочь убитого политика Жанна Немцова ранее обращалась к следствию с просьбой возобновить расследование дела и допросить Алибека Делимханова и его заместителя Руслана Геремеева. Адвокаты Немцовых также просили допросить по этому делу Рамзана Кадырова, Адама Делимханова и сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Но судья Житников отказался вызывать их в суд.

Опекун "мальчика-мажора"

Лариса Балюк, в свою очередь, оказалась едва ли не самым улыбчивым и оживленным свидетелем на процессе. После заседания во вторник адвокаты подсудимых поздравляли ее с хорошим выступлением, которое, по их мнению, понравилось присяжным и помогло завоевать их симпатии.

Она сразу заявила, что из всех подсудимых лично была знакома только с Темирланом Эскерхановым: сначала их отношения "были близкие, потом переросли только в рабочие и дружеские".

Лариса Балюк описала Эскерханова как простого, веселого парня, совершенно не интересовавшегося политикой и при этом работавшего чуть ли не круглые сутки: днем на стройке в качестве ее подчиненного, а вечером и ночью - в качестве охранника, водителя и опекуна некоего Романа Гурария, которого Балюк охарактеризовала как "мальчика-мажора".

Образ жизни Гурарий вел сообразно этой характеристике: якобы не вылезал из ночных клубов и ресторанов, привозил к себе домой девушек и перемещался исключительно на дорогих машинах Audi Q7 и Bentley, за рулем которых неизменно был Темирлан Эскерханов. Он вообще, по словам Балюк, в январе и феврале 2015 года "почти не отходил от Романа".

По мнению Балюк, у Эскерханова едва хватало времени на сон, и все свои свободные от работы часы он посвящал только этому занятию.

На наводящие вопросы адвоката Эскерханова Анны Бюрчиевой Балюк ответила, что Эскерханов, видимо, зарабатывал довольно приличные деньги и никогда не жаловался на их недостаток. Между тем гособвинение считает, что убийство Немцова было совершено по мотивам корысти - за 5 млн рублей.

Прокурор Мария Семененко задала Ларисе Балюк несколько вопросов о том, чем именно занимался Эскерханов в конкретные дни февраля 2015 года, когда, по версии следствия, он занимался слежкой за Немцовым.

Балюк со смехом ответила, что, конечно же, не может сейчас вспомнить с точностью до часа, что тогда происходило, но повторила, что в свободное от работы время он мог только спать.

Всего обвиняемыми по делу об убийстве политика проходят пять выходцев из Чечни. Помимо Дадаева и Эскерханова, это Анзор Губашев, Шагид Губашев и Хамзат Бахаев. Все они отрицают свою причастность к убийству политика.

Соратники Немцова полагают, что обвинения были предъявлены лишь исполнителям убийства, но не его организаторам.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Политик, который был автором нескольких критических докладов, в том числе о президенте России Владимире Путине, неоднократно жаловался на угрозы в своей адрес.