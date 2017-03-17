Убийство Немцова: первый серьезный просчет защиты Дадаева

На одном из прошлых заседаний в Московском военном окружном суде адвокаты Марк Каверзин и Шамсудин Цакаев представили вниманию присяжных эффектный номер с демонстрацией видеозаписей. Смотрите, уважаемые присяжные, - говорили адвокаты, - обвинение утверждает, что вечером 27 февраля 2015 года за джипом Немцова следовала машина ЗАЗ "Шанс", но на видеозаписи, которая есть в материалах дела, никакого "запорожца" в помине нет!

Весомости словам защитников Заура Дадаева, которого обвиняют в непосредственном исполнении преступления, придавало и то, что они сопоставили изображение с этой видеокамеры с хорошо известной записью метеорологической камеры телеканала ТВЦ - и, вроде бы, одна "картинка" не противоречила другой.

Конечно, один этот довод защиты не разрушал полностью позиции обвинения, но, очевидно, ставил весьма неприятные для прокуроров вопросы: где же "запорожец"? Какую машину зафиксировала тогда система "Поток" на мосту перед и в момент убийства Немцова? Можно ли вообще доверять данным этой системы?

Ответы на эти вопросы нашлись очень быстро.

"Часные инсинуации"

Адвокат потерпевшей стороны Вадим Прохоров ранее предполагал, что речь может идти о том, что на камере было неверно выставлено время.

"Это связано скорее всего с тем, что "он вам не Димон" все двигал время туда-сюда по сравнению с европейским, и техника по состоянию на 2015 год ещё не вся разобралась с часовыми инновациями российских султанов. По-моему, и до сих не вся разобралась", - предполагает Прохоров.

На очередное заседание суда в минувший четверг обвинение вызвало свидетеля - Сергея Курьянинова, руководителя управления уголовного розыска, занимающегося анализом данных со всех систем видеонаблюдения в Москве, включая систему регистрации нарушений правил дорожного движения "Поток".

Именно Курьянинов подписывал акт об исследовании данных видеокамер, с помощью которых удалось засечь ЗАЗ "Шанс" на Большом Москворецком мосту, а затем проследить его путь до того места, где машина была брошена.

"На момент, когда мы начинали изучать информацию о преступлении, ближе к полудню 28 числа, мы определили, что время сбито на час. Расхождение по времени связано с тем, что время поставщиком изначально поставлено неправильно", - подтвердил Сергей Курьянинов и добавил, что его подразделению потребовались всего сутки, чтобы разобраться с этой ситуацией.

Представитель угрозыска рассказал, что сделал специальный запрос по этому поводу в департамент информационных технологий Москвы, и оттуда пришло подтверждение, что время на камере расходится с астрономическим на один час.

"Временная метка камеры была не синхронизирована с единым сервером Центра хранения данных. Ровно час. Это единственная камера, которая была сбита", - уточнил Курьянинов.

После этого присяжным была продемонстрирована запись с этой видеокамеры, но уже на правильном временном отрезке. На ней прекрасно видно, как в 21:44 (часы камеры при этом показывают 22:44) на Большой Москворецкий мост заезжает черный джип, а за ним через интервал в 5-6 секунд проезжает светлая легковая машина.

"Татьяна Костя Елена"

Сергей Курьянинов также подтвердил, что система "Поток" не всегда корректно идентифицирует номера автомобилей, поэтому оператор системы самостоятельно визуально сверяет показания системы с картинкой с видеокамер.

В феврале 2015 года Курьянинов сам лично именно таким образом устранил ошибку "Потока", который неправильно указал номер ЗАЗ "Шанса" в момент убийства Немцова.

"Я отрегулировал контрастность изображения и ясно увидел своими глазами - номер на самом деле "Татьяня 649 Костя Елена 190", - повторил Курьянинов.

Однако Сергей Курьянинов признал, что не может прокомментировать, каким образом ЗАЗ "Шанс" с такими номерами могли зафиксировать камеры "Потока" днем 28 февраля, когда она, по версии следствия, должна была стоять на приколе в Трубниковском переулке.

Помимо этого признания, защитникам Дадаева удалось добиться от свидетеля лишь одного: показания Курьянинова усилили сомнения в официальной версии ФСБ о том, что в марте 2015 года разобранный "запорожец" возили по Москве на эвакуаторе для проведения экспертиз.

Сергей Курьянинов подтвердил, что во всех трех случаях камеры слежения должны были направлены против движения (то есть смотрели "в лицо" машинам), а следовательно, должны были бы зафиксировать госзнаки машин-эвакуаторов, а совсем не номера ЗАЗ "Шанс".

Кто покупал машину?

Эпизод с видеокамерой с перекрестка Большой Ордынки и Болотной улицы выглядит как серьезный тактический успех гособвинения.

Дело в том, что обвинение не демонстрировало присяжным эту видеозапись - показывались лишь скриншоты, и, следовательно, не было необходимости особо оговаривать то, что камера записывала изображение с неверной датировкой.

На демонстрации видеозаписи настаивала защита - и в результате добилась лишь подтверждения выводов следствия.

Помимо прочего, показания Сергея Курьянинова в четверг еще и смазали впечатление о доказательствах, представлявшихся адвокатами Дадаева в первой половине дня.

А именно, Шамсудин Цакаев продемонстрировал присяжным детализацию соединений телефонов Заура Дадаева, согласно которой в октябре 2014 года тот находился в Чеченской республике и, следовательно, никак не мог 20 октября покупать в Москве машину ЗАЗ "Шанс".

"Обратите внимание, что речь идет о номере, который только Дадаев утверждает, что это его номер. А были еще два номера, а еще симкарты, которые изъяли у него", - парировала прокурор Мария Семененко.

Тем не менее, адвокат Цакаев несколько раз повторил присяжным, что исследуемые телефоны использовались именно Дадаевым, причем очень активно - по 80-100 разговоров ежедневно. Другими словами, у него просто не было физической возможности слетать или съездить в Москву.

Из мечети в "Веселый Бабай"

Шамсудин Цакаев особо подчеркнул и другую "странность" в выводах следствия.

Согласно обвинительному заключению, замысел убийства Немцова возник у Мухудинова в конце сентября, для чего он обратился за помощью к находящимся сейчас на скамье подсудимых Зауру Дадаеву, братьям Губашевым, Темирлану Эскерханову и Бахаеву.

Однако первое телефонное соединение между Дадаевым и Мухудиновым датируется лишь 24 декабря.

"Помните, я вам зачитывал обвинительное обвинение, что Мухудинов в конце сентября все задумывал? Так вот первое соединение телефонов Дадаева с Мухудиновым произошло 24 декабря. Никаких контактов с конца сентября между этими лицами не было", - подчеркивает адвокат Дадаева.

Отдельно Шамсудин Цакаев разобрал данные о телефонных соединениях Дадаева 27 февраля, в день убийства Немцова. Согласно билингу, местонахождение Заура Дадаева совершенно не совпадало с перемещениями по городу Бориса Немцова.

До полудня Дадаев был дома, затем поехал на пятничную молитву в мечеть на Поклонной горе, оттуда в ресторан "Веселый Бабай", а затем вернулся домой.

По версии защиты, весь остаток дня Дадаев находился дома на улице Веерной и вышел из него лишь после полуночи 28 февраля.