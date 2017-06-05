Убийство 9 человек под Тверью: выжившая девушка рассказала, что произошло

В дачном поселке Редкино в Тверской области России пьяный мужчина расстрелял девять человек. Выжить удалось только девушке, которая спряталась в доме. Девушка рассказывает подробности трагедии, между тем суд выдал ордер на арест задержанного Сергея Егорова, подозреваемого в массовом убийстве.

Трагедия случилась вечером 3 июня в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в Конаковском районе Тверской области. Как установили следователи, Егоров по приглашению своего знакомого пришел к нему на садовый участок, где находились супруга хозяина дома и его гости. В ходе совместного застолья и распития алкогольных напитков между подозреваемым и некоторыми гостями возникла ссора.

"В дальнейшем мужчины вытолкали подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза. Стремясь напугать обидчиков, подозреваемый вернулся к себе домой, взял карабин "Сайга" и патроны к нему, после чего пришел на садовый участок своего знакомого и потребовал от обидчиков извинений", — говорится в сообщении СКР.

Но извинений Егоров не получил: несколько мужчин направились в его сторону, высказывая угрозы. "С целью испугать их Егоров стал производить выстрелы в их сторону. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый производил выстрелы во всех присутствующих на садовом участке лиц", — сказано в сообщении Следственного комитета.

На момент преступления на участке находились 10 человек. Жертвами стали четыре женщины и пять мужчин. Выжить удалось только 21-летней девушке. Она спряталась под одеяло на втором этаже дома и вызвала оттуда полицию, которая задержала Егорова. Теперь ему назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

К настоящему моменту криминалистами завершен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый, свидетели и очевидцы произошедшего. Сам Егоров на допросе признался следователям, что хотел только напугать обидчиков.

Задержанный — 45-летний москвич Сергей Егоров, электрик. На допросе он показал, что убитые им соседи очень сильно его обидели. Якобы его позвали помочь разобраться с проводкой. Пока Егоров возился с проводами, начал общаться с присутствовавшими на застолье — их было 10 человек: трое жителей поселка Редкино, остальные — из Зеленограда и Москвы.

Среди убитых — Иван Загорнян (в дачном доме которого и развернулась трагедия), Людмила Высоцкая, Вячеслав и Галина Савельевы, Павел и Вера Смирновы, Александр Редин, Олег Демченко, Светлана Сорокина.

По словам задержанного, почти всех их он убил с одного выстрела в голову. Один из мужчин попытался убежать на свой дачный участок, но не успел — погиб от выстрела в голову. Восемь человек Егоров застрелил на месте. Еще одну участницу застолья он пытался заставить копать могилу, но та отказалась, после чего также была убита. Рассправившись со всеми на улице, Егоров зашел в дом и выстрелил в 92-летнюю пенсионерку, сообщает Newsru.com.

Выжившая девушка рассказала, что убийца дважды заходил к комнату, где она пряталась, но ей повезло — он ее не заметил. "Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял. Я видела, как он их убивал. Я слышала, когда он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал. Слышала, как хрипели все… как он руки потом мыл…" — сообщила она. Одним из погибших оказался ее парень.