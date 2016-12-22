У станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон

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bbcrussian.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 13:25
В подземном переходе у станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон.
Maskvos metro
© AFP/Scanpix

По сообщению Следственного комитета России, пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.

Сообщается, что один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

По данным управления МЧС по Москве, в четверг утром в огороженной части перехода станции метро "Коломенская", где велись ремонтные работы, произошла разгерметизация газового баллона, после чего произошел взрыв и пожар.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, рядом с метро раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что южный вестибюль станции "Коломенская" в 09:22 был закрыт на вход по техническим причинам.

"Причина закрытия южного вестибюля - разгерметизация газового баллона", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

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