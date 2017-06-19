У россиян снизился интерес к "Прямой линии" с Владимиром Путиным

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 19 июня 2017 г. 17:10
Интерес россиян к просмотру «Прямой линии» с Владимиром Путиным снизился за последний год. Об этом свидетельствуют данные измерителя Mediascope (прежнее название — TNS Russia), которые оказались в распоряжении РБК.
© AFP / Scanpix

В общей сложности программу посмотрели 6,18 миллиона зрителей. Охват передачи (количество людей, которые посмотрели прямую линию в течение хотя бы одной минуты) составил 13,9 миллионов человек. Годом ранее у «Прямой линии с Владимиром Путиным» было 7,13 миллионов зрителей, а охват составлял 16,2 миллиона человек.

Опрошенные РБК эксперты связали спад интереса к прямой линии со снижением глобальных ожиданий в геополитике, а также с «износом формата». По мнению первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, во время предыдущих «Прямых линий» речь шла о Сирии и Украине. «Теперь глобальность и геополитика ушли из повестки, идет снижение ожидания услышать что-либо масштабное, поэтому та часть населения, которая ждала судьбоносных заявлений о России в мире, отпала», — пояснил Макаркин.

Руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая в свою очередь считает, что снижение интереса к «Прямой линии» связан с «износом формата». «В этот раз было видно, что Путину самому не очень интересно отвечать на вопросы. Также сказывается влияние кризиса и ухудшение жизни россиян. Люди хотят конкретики. Не решения каких-то частных проблем, а понимания перспектив страны в целом — образа будущего страны», — отметила Становая.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 15 июня. За время программы президент ответил в общей сложности на 70 вопросов.

Телеканал "Дождь"
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