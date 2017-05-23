У режиссера Серебренникова прошли обыски в "Гоголь-центре" и дома

Позже появилась информация от РБК, что Следственный комитет РФ возбудил дело о хищениях в "Гоголь-центре".

По сведениям РБК, со ссылкой на неназванные источники, в рамках этого дела будет допрошен художественный руководитель театра Кирилл Серебренников. "Интерфакс", ссылаясь на свои источники, сообщает, что дело возбуждено по статье о растрате и против чиновников департамента культуры Москвы.

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, у которого во вторник утром прошли обыски, увезли в Следственный комитет на допрос, сообщает русская служба Би-би-си.

"Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке", - цитирует режиссера ТАСС.

Говоря об обыске, он заявил: "Все было интеллигентно и деликатно, вопросов у меня нет".

Ранее в Следственном комитете сообщили, что "обысковые мероприятия" в "Гоголь-центре" и на квартире режиссера проходят по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия".

Сумму похищенного в СКР оценили примерно в 200 млн рублей. Они были выделены "государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

По этому же делу обыски проходят у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, рассказал Русской службе Би-би-си координатор правозащитной организации "Русь Сидящая" Александр Федяров.

С 2012 года Серебренников стал худруком московского "Гоголь-Центра" и полностью поменял концепцию учреждения. Помимо театральных постановок, на его площадках которого проходят лекции, показы мировых фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров. Среди его работ в кино и на телевидении — сериал «Дневник убийцы», комедия «Изображая жертву», фильмы «Юрьев день», «Измена», «Ученик» и другие. За свои работы в кино, театре и на телевидении Серебренников удостоен премий ТЭФИ, «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», а также призов «Кинотавра» и Каннского фестиваля.

Последние семь лет Кирилл Серебренников активно сотрудничает с Латвийским национальным театром. В 2010-м поставил "Мертвые души" Гоголя, получившие премию "Ночь лицедеев", в 2012-м — спектакль "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера, а в 2015-м — "Сны Райниса" к 150-летию классика, последняя его премьера - "Ближний город" по пьесе современного литовского драматурга Мариуса Ивашкявичуса прошла в начале марта.