У правозащитницы Световой проводят обыск по делу "ЮКОСа"

Российские правоохранительные органы утром 28 февраля пришли с обыском к журналисту и правозащитнице Зое Световой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее сын, журналист Тимофей Дзядко.

По его данным, обыск начался около 11 утра дома у Световой в Москве, сообщает newsru.com Следственные мероприятия связаны с делом ЮКОСа. Источник "Интерфакса" назвал обыски дома у правозащитницы "рутинной процедурой".

"Обыски у Световой проводятся по делу ЮКОСа, это обычная рутинная процедура, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом, - сказал собеседник агентства. - Обычная техническая работа. Много шума из ничего".

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Обыски у Световой проводятся в рамках возбужденного в 2003 годц дела ЮКОСа "для сбора материалов и доказательств по эпизоду об отмывании средств в рамках "большого дела ЮКОСа", отметил источник.

По его словам, следователи считают, что похищенные фигурантами у государства средства "отмываются через финансирование различных организаций и конкретных лиц". Следствие полагает, что финансирование проекта "Открытая Россия" осуществляется из похищенных средств.

Адвокат Световой Анна Ставицкая рассказала на своей странице, что около 11 утра Световой постучали в дверь. На вопрос, кто, ей сказали, что принесли повестку и попросили расписаться. Когда хозяйка квартиры открыла, "сразу вошли 10 человек и объявили постановление об обыске".

Обыск по делу ЮКОСа от 2003 года

Адвокат Световой подтвердила на странице в Facebook, что обыск проходит в рамках "первого дела ЮКОСа" по обвинению Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, возбужденного 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО "Апатит".

"С точки зрения следствия, из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе и Зои Световой. В целях отыскания разных доказательств и проводится обыск", - сообщила Ставицкая.

По словам главного редактора сайта "Открытой России" Вероники Куцылло, к Световой пришли с обыском по тому же делу, по которому некоторых сотрудников организации вызывали на допросы в ноябре 2016 года.

В ноябре прошлого года "Новая газета" сообщила о проведении обысков у сотрудников "Открытой России" и допросах активистов. Издание утверждало, что активные следственные действия связаны с "третьим делом ЮКОСа" - о "легализации" Ходорковским и Лебедевым преступных доходов.

Позже руководитель правозащитного направления ОР Мария Баронова опровергла информацию об обысках, но рассказала о допросах. Она пояснила, что следователи проверяют информацию, полученную ими в результате обыска в апреле 2015 года.

В декабре 2015 года следователи приходили с обысками в квартиры сотрудников "Открытой России" и пресс-секретаря Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен. Тогда выяснилось, что следственные действия проходят также в связи с уголовным делом, возбужденным 20 июня 2003 года по фактам причинения имущественного ущерба государству и ОАО "Апатит".

"Открытая Россия" - общественно-политическое сетевое движение, созданное по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Зоя Светова - российский журналист, публицист и правозащитник. Обозреватель журнала The New Times, сотрудничает с "Открытой Россией".