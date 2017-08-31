У Казанского собора в Петербурге автомобиль въехал в толпу людей

Возле Казанского собора в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в группу людей. По неофициальным данным, пострадали три человека, передает "Росбалт". ЧП было заснято камерами наблюдения.
© Scanpix

Очевидцы в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" предполагают, что водитель Ford Focus не справился с управлением.

Исходя из опубликованных видео момента ЧП и фото его последствий можно реконструировать картину.

Водитель почему-то не смог остановиться в крайнем правом ряду на красный сигнал светофора. Машина поехала поперек дороги, а на тротуаре врезалась в стойку по продаже кукурузы, после чего снесла ограждение перед собором.

По словам очевидцев, сразу после происшествия водитель пересел на соседнее место, "превратившись" в пассажира. Они утверждают, что за рулем был мужчина. Он, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, обстоятельства аварии устанавливаются.

Подборку фото с места происшествия публикует "Мегаполис-онлайн".

NEWSru.com
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